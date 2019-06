Esclerodermia: una enfermedad rara que afecta a tres de cada 10.000 personas

El 29 de junio es el Día Mundial de la Esclerodermia y durante todo este mes la Asociación Española de Esclerodermia reivindica una mayor visibilidad de la enfermedad.

Ana Peralta es vocal de esta asociación y nos ha contado en que consiste esta enfermedad. ‘Afecta principalmente a mujeres entre los 30 y 50 años’ cuenta Ana en Buenas Tardes Málaga, ‘aunque puede afectar también a hombres y a niños. Es una enfermedad genética y autoinmune, hay una sobreproducción de colágeno que provoca el embolsamiento y la inflamación de los tejidos. Lo más fácil es que afecte a la piel, pero también puede afectar a órganos internos’.

CONMEMORACIÓN

El próximo 29 de junio se celebra el Día Mundial de la Esclerodermia porque se conmemora la muerte del pintor alemán Paul Klee que padeció la enfermedad que marcó su obra.

La asociación en España se creó el 3 de febrero de 1995 en el municipio de Las Rozas (Madrid). Desde entonces no ha dejado de trabajar en distintas áreas para conseguir su objetivo principal; la mejora de la calidad de vida de los enfermos.

En la actualidad cuenta con 495 socios, de los que 349 son afectados y el resto son familiares o allegados.

Ana Peralta ha contado en COPE Málaga que esta enfermedad realmente no tiene tratamiento, ‘porque no se conoce la causa de la enfermedad, si que se conoce que hay un problema genético, pero no se sabe qué hace que se active’.

JORNADA EN ANTEQUERA

La Asociación Española de Esclerodermia elige Antequera para celebrar su segunda Jornada en conmemoración del Día Mundial de la Esclerodermia y el programa es el siguiente:

La jornada contará con el Catedrático de Inmunología de la Universidad de Córdoba y con enfermeras de la Clínica New Time, qué a través de sus ponencias, pretenden ayudar al paciente a mejorar su calidad de vida y dar visibilidad a la enfermedad.

A lo largo de la mañana se abordará el desarrollo de nuevos cannabinoides para tratar la esclerodermia y se explicarán técnicas de electromedicina remodelativa. La primera de las conferencias correrá a cargo de Dr. Eduardo Muñoz Blanco, doctor en medicina y cirugía, Catedrático de Inmunología de la Universidad de Córdoba y director del grupo de Investigación de Inflamación y Cáncer del IMIBIC (Córdoba).

La siguiente intervención la desarrollarán las enfermeras Xenia Fernández Oses y Najlae Lohiss de la Clínica New Time de Sevilla, que hablarán sobre técnicas de electromedicina remodelativa.

El vocal de la Junta Directiva de FEDER, Modesto Solís, abordará brevemente en su presentación las ventajas con las que cuentan los residentes de la Comunidad de Andalucía si se asocian a FEDER. Como representante de la Asociación asistirá la vocal de AEE, Ana Peralta, que presentará y pondrá fin al encuentro, y que ha estado con nosotros.