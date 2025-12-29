Encuentran sin vida al segundo desaparecido en Málaga por el temporal

Hallado el cadáver del vecino de Alhaurín el Grande que fue arrastrado por el agua el pasado sábado en la zona del río Fahala. El hombre ha sido encontrado sin vida en una finca privada en el término municipal de Cártama. El cuerpo ha aparecido horas después de que el cadáver del hombre, de unos 50 años, y que viajaba con él en una furgoneta, también fuera localizado a unos dos kilómetros de donde fue encontrado el vehículo, que estaba completamente destrozado.

00:00 Volumen Cerrar La Guardia Civil confirma el hallazgo del cadáver

VISTOS POR ÚLTIMA VEZ EL SÁBADO POR LA NOCHE

La última vez que se tuvo noticia de los dos fallecidos fue a última hora del pasado sábado, momento en que llovía de manera torrencial. El domingo por la mañana se puso en marcha un dispositivo para localizar a los dos hombres desaparecidos. El primero, encontrado ayer, era un profesor de un instituto de Coín. El segundo de ellos, al que hoy buscaba un dispositivo formado por unas 150 personas, entre agentes de la Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y voluntarios, era dueño de una conocida cafetería de Alhaurín el Grande. Los dos han sido encontrados sin vida... son las dos víctimas mortales que se ha cobrado este episodio de lluvias torrenciales que ha vuelto a golpear con fuerza el Valle del Guadalhorce.

AVISO ROJO POR LLUVIAS

Este es el peor balance de un nuevo episodio de lluvias torrenciales en la provincia de Málaga. El sábado, el aviso de la Agencia Estala de Meteorología pasó de amarillo a rojo, en cuestión de horas. Sobre las nueve de la noche, la alerta, sonaba en los móviles de 27 municipios de la provincia de Málaga. Para entonces, hacía horas que llovía con fuerza en varios puntos de la provincia.

Pero el mayor peligro se encontraba en los arroyos y ríos por los que bajaba el agua con fuerza. En pocas horas, el río Guadalhorce, alcanzó una cota máxima histórica de 5,80 metros. Una crecida que puso en alerta a los vecinos de Cártama. En pocos minutos, el agua inundó viviendas y calles cercanas al río

Las lluvias dejaron registros de hasta 130 litros por metro cuadrado en pocas horas en algunos puntos del Valle del Guadalhorce. El 112 llegó a atender más de 300 incidencias en la provincia.

El alcalde de Cártama, Jorge Gallardo, ha contado en COPE que todavía quedan algunos vecinos aislados en zonas rurales.