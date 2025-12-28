Cártama se recupera de una tromba de agua "histórica" que supera la riada del 89

La localidad de Cártama ya trabaja en la limpieza y recuperación tras la inundación que ha afectado al municipio, especialmente a la zona de la Estación de Cártama y Doña Ana. La situación ahora es "bastante más tranquila", según ha informado en COPE Juan Francisco Lumbreras, responsable de Protección Civil en Cártama, y los esfuerzos se centran en las labores de limpieza con el apoyo del INFOCA y los servicios operativos. Las carreteras de acceso ya están abiertas, aunque se recomienda circular con precaución por la presencia de barro.

La crecida ha sido calificada de histórica por los propios vecinos de las zonas más afectadas, como la calle Pizarra con calle Marbella. Residentes de avanzada edad aseguran que "nunca, nunca ni en el 89 había llegado el agua donde ha llegado". Según Lumbreras, hay "muchas casas donde no había entrado nunca, en la historia no había entrado nunca el agua", y en algunas zonas se ha alcanzado un metro de altura.

El granizo, el detonante

A diferencia de otras ocasiones, el desbordamiento del río no fue el principal causante de los daños. El problema, según Protección Civil, fue la gran cantidad de agua que cayó en muy poco tiempo. El peor momento llegó cuando "más llovía, cayó la granizada, les atoró las salidas del agua de los patios y desde los patios se les inundaron las viviendas", un testimonio que han compartido "bastantes vecinos".

Los vecinos dicen que lo de anoche no lo habían visto nunca" Juan Francisco Lumbreras Responsable de Protección Civil en Cártama

El río "se comportó"

Lumbreras ha señalado que "el río no ha sido el mayor culpable", ya que se ha comportado "bastante bien" gracias a la limpieza realizada durante el verano. Esta actuación ha sido efectiva en zonas conflictivas como Doña Ana, donde el agua "llegó casi al límite de donde iba a entrar ya, pero paró". Los vecinos más antiguos de la Estación de Cártama insisten en que lo de anoche "no lo habían visto nunca".

Recuperando la normalidad sin daños personales

Los vecinos desalojados ya están volviendo a sus viviendas para iniciar la limpieza, aunque la situación se evalúa "caso por caso". La prioridad ahora es acondicionar las casas y las calles. El responsable de Protección Civil ha destacado que lo más importante es que no se han registrado daños personales.

La ausencia de heridos es el dato más positivo de la jornada. "No sabemos de que haya daños personales, por lo tanto eso es lo más importante. Lo demás, pues todo haremos lo que podamos y limpiaremos y acondicionaremos", ha concluido Lumbreras, centrando los esfuerzos en la recuperación de la normalidad.