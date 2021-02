El Dr. César Ramírez asegura que la vacuna Sputnik es la más fiable: "Puede conservarse en una nevera normal"

La Agencia Europea del Medicamento ya ha dado luz verde a la vacuna de Oxford/AstraZeneca para su administración en mayores de 18 años, lo que da entrada por fin a los programas de vacunación contra el Covid-19 a una vacuna producida por el mecanismo de los “vectores virales”. Por lo tanto es la primera distinta al famoso ARN mensajero de Pfizer y Moderna. Parece que este mecanismo de empleo de vectores tendrá un segunda vacuna también muy efectiva: la Sputnik V, conocida como la vacuna rusa.

Después de muchos meses de especulaciones, la comunidad científica asegura que la vacuna rusa ha llegado para quedarse.

SPUTNIK V

El doctor César Ramírez destaca que la elección del nombre Sputnik V para esta vacuna soviética no es casualidad“procede del nombre del mítico primer satélite artificial de la historia lanzado por el ser humano, que fue el Sputnik en 1957, y añade el número romano V, que podríamos decir “5” pero que hace referencia a la palabra victoria, “Victory” en inglés y también inicial del nombre del pintoresco y propagandista presidente Putin, “Vladimir”, que considera que fue Rusia el 11 de Agosto de 2020 el primer país del mundo en aprobar una vacuna y ganar la batalla mediática, y quería dejar esta impronta en el nombre su vellocino de oro”, semana el doctor Ramírez.

SEGURA

El doctor César Ramírez asegura que la vacuna Sputnik V presenta todas las garantías para ser administrada a la población“es totalmente inocua e inofensiva, es decir muy segura, y que utiliza el mecanismo del vector viral, consistente en usar virus que carecen del gen responsable de su reproducción (por lo que no suponen ningún riesgo de infección para el organismo) al que se incorpora el material genético que codifica la proteína S del coronavirus. Los virus más usados como vectores virales son los adenovirus, responsables de los resfriados comunes. Pues bien, la vacuna rusa emplea dos adenovirus responsables del resfriado común a diferencia de la de Oxford/AstraZeneca que emplea solo el mismo mecanismo, de vector, pero sólo un tipo de adenovirus que es el del resfriado de los chimpancés”, indica el doctor.

ALTA EFECTIVIDAD

sin ningún caso de enfermedad grave para los vacunados y 20 casos en los no vacunados. Los distintos laboratorios que han creado vacunas contra el coronavirus, se apresuran a ofrecer su porcentaje de efectividad. En el caso de la vacuna rusa esos datos son muy elevados. Sus resultados están avalados y ya están considerados como científicamente relevantes porque han sido publicados en The Lancet“son espectaculares puesto que alcanza una efectividad del 92% tras la administración de dos dosis separadas por 21 días (con una sola dosis la eficacia estaría en torno al 75%) con la gran ventaja de que puede conservarse además en un frigorífico normal a temperatura de entre 2ºC - 8ºC”, comenta el doctor Ramírez. Además añade que la variante rusa tiene un precio de 8 euros “a caballo entre los 3 Euros de la de Oxford y los 15 y 21 Euros, respectivamente, de las de Pfizer y AstraZeneca”.

Durante su intervención, el Doctor César Ramírez se hace eco de un estudio publicado que analiza a casi 20.000 personas vacunadas en proporción 3:1 y el resumen es que solo el 0.1% de los vacunados y el 1.3% de los no vacunados presentaron infección Covid en general, sin ningún caso de enfermedad grave para los vacunados y 20 casos en los no vacunados. Estos resultados “solo pueden definirse como magníficos y por ello se ha autorizado su uso ya en 16 países del mundo, de modo que Marie Kieny, ex jefa de vacunas de la OMS ha liderado una misión científica en Moscú y declarado que la vacuna es muy eficaz contra la pandemia Covid 19”.

La vacuna Sputnik V ha sido financiada en su totalidad por el organismo privado conocido como Fondo Ruso de Inversión Directa, que ha declarado que es una vacuna para toda a humanidad, y elaborada en el Insituto Gamaleya de Moscú.

EL DOCTOR

El Dr. César Ramírez Plaza es un prestigioso médico y cirujano malagueño. Profesionalmente es el único cirujano de la Unión Europa en conseguir superar con éxito la más alta certificación en 6 especialidades distintas de cirugía; entre las que destaca Cirugía del cáncer. En España solo enúnico cirujano de la Unión Europa en conseguir superar con éxito la más alta certificación en 6 especialidades distintas de cirugíacontramos 11 de los 14 españoles que han conseguido la acreditación en esta especialidad y uno está en Málaga. Es miembro del comité técnico de la AECC en Málaga, Jefe del Servicio de Cirugía General y Digestiva de QuirónSalud en Málaga y Marbella y Director del Instituto Quirúrgico de Andautor del libro “Acercando la realidad Covid-19”alucía. Además es fundador de la Fundación César Ramírez Bisturí Solidario y autor del libro “Acercando la realidad Covid-19”, que contiene sus investigaciones y conclusiones sobre la pandemia y la gestión sanitaria.

También te puede interesar:

Los dos nuevos síntomas que te harán saber si tienes o no COVID-19

El conocido medicamento que puede reducir el impacto del COVID: “Disminuirían las hospitalizaciones"