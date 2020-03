Diez nuevos contagios elevan a 52 los casos de coronavirus en Málaga

La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía confirma diez nuevos contagios por coronavirus en la provincia de Málaga. De esta forma, el total de casos confirmados se eleva a 52.

Diez de los nuevos casos se localizan en Málaga, entre ellos una mujer de 87 años y un hombre de 27 años que refieren contacto con positivo confirmado anteriormente y que se encuentran en seguimiento activo, según ha explicado la consejería en un comunicado.

También se confirman los casos de cuatro hombres de 16, 25, 44 y 51 años y de dos mujeres de 30 y 74 años que no refieren contacto ni viaje, por lo que se investiga el origen.

Tras presentar episodio de neumonía, cinco de estos casos se encuentran en ingreso hospitalario en el Virgen de la Victoria, Hospital Regional, Hospital Costa del Sol y Antequera; mientras que el caso restante se encuentra en seguimiento activo.

Por su parte, una mujer de 44 años y un hombre de 19 años que han viajado a Italia se encuentran en seguimiento activo.



El delegado de Salud de la Junta en Málaga, Carlos Bautista, aclara que en una situación como la actual, se trabaja codo con codo entre sanidad pública y privada. Existen protocolos de traslado que, asegura, están funcionando “muy bien”. Uno de los pacientes que ingresó en un centro privado este fin de semana ya ha sido trasladado a un hospital público, ya que sus condiciones están requiriendo un “mayor esfuerzo que la clínica privada no tenía” y afirman desde la Junta, tienen que asegurar la colaboración “como una sola sanidad”.

UN TRABAJADOR DE GESTRISAM

Entre los casos confirmados de coronavirus en Málaga en las últimas horas hay un trabajador de Gestrisam y un estudiante de Medicina de la Universidad de Málaga. El empleado municipal es un hombre de 54 años, que trabaja en Tabacalera, aunque no acude a su puesto desde el 25 de febrero porque se encontraba mal. Está aislado en su casa y evoluciona bien; además, su familia no presenta síntomas.



Desde Gestrisam aclaran que este empleado no trabaja en atención al público y, además, la planta en la que está su mesa fue desinfectada ayer por una empresa especializada. A la plantilla de Gestrisam se le ha informado de que pueden mantener su actividad con total normalidad.

ESTUDIANTE DE MEDICINA

Sobre el estudiante universitario, confirman que ha viajado recientemente a una zona de riesgo. Tenía síntomas cuando volvió y empezó a seguir los consejos de las autoridades sanitarias por lo que, no ha ido a clase (en la Facultad de Medicina) desde que regresó del viaje. Desde el primer momento se recupera en casa y tienes síntomas leves. Desde la UMA aclaran que la actividad docente se mantiene con normalidad, por tanto, no se suspenden clases.

CORONAVIRUS EN EL DEPORTE

Dos jugadores del equipo de balonmano Trops Ciudad de Málaga, han dado positivo en las pruebas por coronavirus. Uno de ellos habría estado de viaje de estudios en Italia y ha sido el que ha contagiado a su compañero, según informan fuentes del club.



Ambos jugadores permanecen aislados en sus respectivos domicilios y el equipo se mantiene a la espera de saber si otros de sus siete jugadores, que han presentado síntomas como tos y fiebre, reciben los resultados de las pruebas médicas.



El delegado de Salud, añade que hay que seguir estos consejos básicos, que ya nos vienen repitiendo desde hace días como lavarse las manos de manera frecuente. El delegado pone este ejemplo, “si mi padre estuviera mayor y patológico yo no me lo llevaría a una aglomeración”, y asegura que hay que evitar que las personas más propensas como son los mayores, acudan a lugares con grandes aglomeraciones.



Afirma también que la forma en que está evolucionando el virus en Málaga ya “se esperaba” ya que “tenemos una puerta de entrada tremenda a través del puerto, de la estación de cruceros y del aeropuerto, al que vienen millones de personas a descansar y a disfrutar de nuestra tierra”. “Es una epidemia que tiene que ver con la movilidad”.