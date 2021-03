Una de las ciudades más antiguas de Andalucía, una almazara del XIX y un camino que da vértigo

No solo de Semana Santa se puede vivir este fin de semana en nuestra tierra, se pueden hacer otras cosas y la muestra, la tienes en las tres propuestas que hoy tenemos en Destino Andalucía.

Vamos a visitar el que dicen, es uno de los pueblos más antiguos de Andalucía, que se llama Carmona y está en la provincia de Sevilla. Vamos a descubrir un museo y almazara histórica, que sigue produciendo aceite y se encuentra, como no, en la provincia de Jaén. Y te invitaremos a recorrer el Caminito del Rey, uno de los enclaves naturales más potentes de la provincia de Málaga.

En COPE Andalucía hacemos el recorrido con los amigos de la Consejería de Turismo.

CARMONA

La primera parada de nuestro destino se llama Carmona, en la provincia de Sevilla. Uno de esos municipios andaluces donde perderse… por sus calles, por el Alcázar de la Puerta de Sevilla, por la Necrópolis romana o por el Alcázar Rey don Pedro…

Por sus iglesias, parroquias, conventos… Siempre que hablamos de Carmona me gusta recordar que fue pionera en la investigación arqueológica hace más de 130 años… y no solo es que fueron pioneros, es que no paran de investigar y de proteger restos arqueológicos que van ayudándonos a escribir y a veces reescribir, nuestra propia historia.

Más infornacón en la Web turismo.carmona.org

LA ALMEDINA

Situada en un enclave ecológico a la entrada del Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas, La Almedina es un complejo de edificios históricos conocidos como el Palacio del Marqués de Foronda, que llegó a ser municipio independiente.

El complejo alberga la vivienda palacio, una almazara histórica y otra moderna, donde se produce el aceite virgen extra, el Torreón de Nubla. La almazara está ubicada en un cortijo del siglo XIX y en él se puede conocer todo el proceso de elaboración del aceite de oliva y las distintas formas de almacenamiento. En el año 2002 el actual propietario, compra la Almedina y la remodela y pone en valor, para que ahora la podamos visitar.

Si quieres comprar su aceite entra en la Web almedinadecazorla.com

CAMINITO DEL REY

Vamos al corazón de la provincia de Málaga... al Paraje Natural Desfiladero de los Gaitanes, entre los municipios de Álora, Antequera y Ardales.

Es uno de los paisajes más espectaculares de la sierra malagueña, con paredes escarpadas y de altura considerable, entre las que discurre el río Guadalhorce después de pasar por los embalses de El Chorro, Guadalhorce, Guadalteba y Gaitanejo. Para poder pasar por esas paredes escarpadas entre uno y otro embalse y para poder realizar el mantenimiento del canal que los unía, se construyó un camino de pasarelas de madera que inauguró el rey Alfonso XIII, de ahí que se le conozca, a esa pasarela, como el Caminito del Rey.

Toda la información en la Web caminitodelrey.info/es

PASTORA SOLER

La cantante sevillana Pastora Soler tiene programados varios conciertos por Andalucía. La cita más cercana será el 15 de mayo en el auditorio Rocío Jurado de Sevilla con entradas desde 25 euros. Y te adelanto que el 12 de junio cantará en la plaza de toros de Córdoba y en julio estará en Huelva y en Málaga.