Cotorras argentinas en Málaga: una población que crece sin un control eficaz por parte de las administraciones

A día de hoy se calcula que la población de cotorras argentinas en la capital supera los 12.000 ejemplares. Son tres mil más que hace justo un año. Esta especie invasora se detectó por primera vez en la década de los 80 en la zona de Guadalmar. A día de hoy, donde más presencia tiene es en Churriana, donde sobrepasan los 2.000 ejemplares. Los expertos aseguran que, en 2025, esta especie podría llegar a los 18.000 ejemplares en la capital.

Estoy muy enfadada. El nido de mis urracas del año pasado ha sido okupado por un par de cotorras argentinas invasoras que además son muy ruidosas. No hay derecho. pic.twitter.com/N6bZBAy2Lx — Angeles Muñoz (@fisionines) January 31, 2022

En Málaga ponen entre 11 y 12 huevos dos veces al año que tardan poco más de dos semanas en eclosionar. Un rápido crecimiento que deriva en una población que genera problemas como indica el ambientólogo e investigador de la Universidad de Málaga, José Luis Postigo en una entrevista en COPE Málaga, señalaba al respesto que, “esos problemas están en el ruído, causan daños en los arbolados de los parques, están arrasadas las hojas de los árboles, existe la posibilidad de transmisión de enfermedades también, estamos quizá en una quiniela y boletos claro que podemos tener con ello”, comenta.

LOS NIDOS

Otro problema es el gran tamaño de unos nidos que pueden superar los 100 kilos de peso. Su caída puede suponer un grave peligro para los viandantes, “si se dejan pues algunos nidos pueden rodear una palmera entera. Tienen un entramado de ramas y cuando se mojan, claro, multiplican su peso”, argumenta.

En Málaga, las distintas administraciones aún no han definido un plan para reducir su población. Desde el Ayuntamiento de Málaga solo han actuado puntualmente para su control como explica su director general de Medio Ambiente y Sostenibilidad, José Luis Medina-Montoya, “lo que hacemos es un control puntual, con la retirada de nidos cuando es peligroso o también en actuaciones de poda que se retiran los mismos”, apuntó también en COPE Málaga.

DISPAROS

Si tienes un nido cerca, sabrás que la cotorra argentina provoca importantes problemas de ruido. Éste no es motivo para que se actúe, “si el nido no es de tamaño grande y no resulta peligroso, pues creo que a día de hoy resulta que tenemos las manos atadas”, subrayó.

Hola @Lineamadrid, solicito que se proceda a quitar las cotorras argentinas, ruido desquiciante para los vecinos. El árbol está en Av/. Monforte de Lemos 81. Muchas gracias, un saludo cordial #SYRLMpic.twitter.com/jc5IYSVB38 — Trinity (@TrinityMadrid) January 31, 2022

Por ahora, la medida que ha demostrado ser efectiva para la reducción de la población es el abatimiento mediante disparos. Se trata de una polémica opción que funcionó en Zaragoza. José Luis Postigo explica el principal motivo por el que qué se permite, "sufrimiento no causa, no gustará verla, por eso esta medida no causa sufrimiento, y por eso la ley lo permite, porque es instantánea, por lo tanto es un detalle que no debemos obviar en el debate", zanjaba Postigo.