La Costa del Sol recibe más visitantes que en verano de 2019 y el sector turístico aumenta la facturación

La Costa del Sol supera en casi un uno por ciento los registros del verano de 2019 y alcanza el mejor dato de su historia en número de visitantes. En junio, julio y agosto, llegaron a Málaga cinco millones setecientos mil turistas. La mitad de ellos que se alojaron en hoteles, apartamentos turísticos, campamentos y casas rurales, generando casi once millones de pernoctaciones.

Durante junio, julio y agosto, los visitantes llegados a la Costa del Sol han generado una facturación de 7.400 millones de euros. A pesar de ser un 18 por ciento más que en 2019, la subida de los costes ha contenido los beneficios. Aun así, el presidente de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, califica de buen verano este periodo: “El mejor de la historia en algunas cifras pero también en el que más han subido los costes para las empresas y su rentabilidad no es la deseada”.

Ya se han alcanzado los niveles de 2019 en número de viajeros y en pernoctaciones con ocupaciones en nuestros hoteles del 79,7 por ciento en junio, 81 por ciento en julio y 88 por ciento.

La estancia media es similar a la del verano de 2019: 3,63 días. El presidente de la entidad ha indicado que el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol ha recibido 2.986.882 viajeros, lo que supone un -7,4 por ciento respecto al año 2019, pero un aumento del +86 por ciento respecto al 2021. También el AVE sigue en un 3 por ciento por debajo del año 2019.

FINAL DE AÑO

Según las previsiones de Turismo de Costa del Sol, en cuanto a la previsión de plazas ofertadas para los meses de octubre, noviembre y diciembre, se ofertarán un total de 2.792.912 plazas, lo que supone un 18,7 por ciento más de las ofertadas en el mismo período del año 2021. De éstas, 481.834 procederán de Reino Unido, más de 400.000 serán de procedencia nacional y unas 150.000 llegarán desde Alemania.Salado ha indicado que habrá 125 ciudades conectadas y 48 aerolíneas operando en el destino,

Asimismo, según Aehcos, para septiembre se espera una ocupación del 81,4 por ciento; para octubre del 70 por ciento y para noviembre, de 57 puntos.

CONSOLIDAR Y RECUPERAR

El objetivo es claro según ha señalado el presidente de Turismo Costa del Sol “que 2023 sea el año de la consolidación, y recuperar así la llegada de visitantes de aquellos mercados que aún siguen registrando datos negativos, así como de afianzar los ya consolidados, para lo cual Turismo Costa del Sol centrará sus esfuerzos en casi medio centenar de acciones promocionales”.

Entre las acciones previstas para el último trimestre destaca la presencia en las principales ferias del sector; asistencia a jornadas profesionales y acciones puerta a puerta especializadas para cada uno de los segmentos en los que trabaja la entidad; asistencia a foros; acciones de marketing así como atención a viajes de operadores, agencias de viaje y de periodistas especializados.

Salado ha destacado que “en esta última recta del año vamos a prestar especial atención a captar a los denominados nómadas energéticos”. En este sentido, habrá una batería especial de acciones, con una inversión cercana al millón de euros, en Alemania y en los países con inviernos más duros, como Holanda, Países Nórdicos, Bruselas, Austria, y Reino Unido, entre otras, con acciones especialmente en el ámbito digital, pero también con otras de carácter presencial.

TASA TURÍSTICA

Cuestionado sobre las declaraciones del alcalde de Sevilla en favor de la aplicación de la tasa turística el responsable de la entidad, Francisco Salado, ha indicado que la Costa del Sol es el motor económico de Andalucía por lo que hay que tener muy en cuenta lo que diga la Costa del Sol “y por eso le recomiendo que dialogue con el sector turístico, que nos está diciendo que eso no es bueno para el destino, porque en la Costa del Sol hacemos coparticipes de nuestras decisiones a los empresarios y porque esa es la clave de nuestro éxito. De hecho tienen voz y voto en el Consejo de Administración. Lo fácil no es subir los impuestos, sino que hay sentarse con el Gobierno Central para plantear una financiación extraordinaria a los municipios turísticos y no que se implanten nuevos impuestos. No es bueno para el sector turístico la aplicación de una tasa turística sino mejorar la financiación dichos municipios”, ha señalado.