Coronavirus: ¿cuándo y cómo debes usar el hidrogel para lavarte las manos?

Una de las derivadas de esta crisis del coronavirus la encontramos en las farmacias: mascarillas e hidrogel desinfectante se han convertido en los artículos más buscados (aunque no está siendo precisamente fácil encontrarlos).

Se trata de productos sanitarios que, habitualmente, no se demandan en las farmacias, pero ahora mismo la situación es bien distinta. El vocal de Oficina de Farmacia del Colegio de Farmacéuticos de Málaga, Francisco Criado, explica en qué casos conviene utilizarlo: “Igual que con las mascarillas siempre se recomendaba que fue el enfermo el que la llevara y no todos los usuarios sanos, con el gel el uso correcto debería ser utilizarlo cuando no tenemos a nuestra disposición agua limpia y jabón”.

“MOMENTOS DETERMINADOS”

“Muchos de ellos son geles pequeñitos, de bolso, y son recomendables para momentos determinados, para poder hacer uso de ellos siempre y cuando no tengamos agua limpia y jabón, cuyo efecto es el mismo que produce el gel hidroalcohólico, es decir, que el gel no va a hacer un mayor efecto”, explica Criado.

El farmacéutico añade que es importante “llevar el gel para esos momentos en que no podemos optar a tener agua y jabón, pero no hacer del gel la limpieza diaria de manos”.

Es decir, que no hay que usar el hidrogel como sustituto del lavado de manos con agua y jabón. ¿Y cuál es su efectividad? Esta es la explicación: “La base principal del hidrogel es el alcohol, que es un desinfectante, y evidentemente hace el mismo efecto que lavarse las manos, pero la duración que tiene -al tardar más en evaporarse- es mejor, pero no es más efectivo, no debemos pensar que si no tenemos gel, no tenemos una buena higiene de manos”.

“Hay que tener en cuenta que el gel lleva alcohol de 96 grados diluido, hay usuarios que están comprando alcohol y usándolo... y ese alcohol solo, en estado puro y si se abusa, abrasa las manos y hay que tener mucho cuidado con eso”, advierte Francisco Criado.

Recuperamos este vídeo de la campaña 'La higiene en tus manos', en el que se explica cómo debe realizarse un correcto lavado de manos: https://t.co/8dQ8cZPDiC pic.twitter.com/WhoqpGMMeV — Farmacéuticos Málaga (@COFMalaga) March 11, 2020

UNA ENFERMERA EMBARAZADA, EN LA UCI

Una enfermera de 33 años, embarazada de 27 semanas, está ingresada en la UCI del Hospital Regional de Málaga, en Carlos Haya, tras dar positivo por coronavirus.

Es enfermera de un centro de salud y acudió a las Urgencias del Materno porque tenía problemas respiratorios desde hacía varios días. Le hicieron la prueba del coronavirus, dio positivo y la enviaron a casa porque no estaba grave. Pero este martes empeoró y por eso la han ingresado en la UCI de Carlos Haya, donde está aislada y con un cuadro de neumonía.

NUEVE TURISTAS AISLADOS

Nueve turistas extranjeros han comenzado un encierro de catorce días en un hotel de Torremolinos porque han dado positivo en coronavirus. Estaban alojados en un establecimiento y, para que allí pueda seguir la actividad con normalidad, los han trasladado a otro de la misma cadena, otro hotel que está cerrado por la temporada baja.

Se les aconseja aislamiento domiciliario y como les ha pillado aquí, por eso han sido aislados en ese establecimiento. El hotel les va a mantener aislados en las habitaciones durante catorce días... período que ha comenzado a contar desde el último contacto con la persona de su grupo que les contagió.