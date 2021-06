La contundente respuesta de un vecino a una negacionista de su edificio que se ha hecho viral

El último bulo que ha saltado por las redes sociales con respecto a la vacunación contra el Covid-19 ha sido el de las “vacunas magnéticas”, una información que ha sido desmentida por expertos. Está creencia de algunas personas ha generado mucho revuelo en las redes, donde, supuestamente, varios vacunados muestran en fotos y vídeos como se pegan metales, como cucharas o tenedores; o imanes en la zona donde fueron pinchados.

Vacuna imán para llaves, monedas, etc pic.twitter.com/G63RTqPQKW — LA PUERTA DE OVERTON ���� (@PuertadeOVERTON) May 28, 2021

Pues este bulo también llega al rellano de los edificios. Y es que la respuesta de un chico a un cartel que una vecina colgó en su portal se ha hecho viral. Repompero, que es como se hace llamar este usuario de Twitter, cuenta que la vecina es conocida en el edificio por ser negacionista. En esta ocasión no pudo aguantarse y le respondió con otro cartel de manera contundente que está teniendo muchísima repercusión en las redes. “En mi edificio hay una negacionista y no me he podido resistir. Lo siento”, escribió este usuario de Twitter mostrando la fotografía del cartel de la vecina y de su respuesta.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

EL MENSAJE DE LA VECINA NEGACIONISTA

El usuario de Twitter que se ha hecho viral por su respuesta a una negacionista decidió publicar una fotografía en la que se podía leer el cartel de la vecina y justo debajo su respuesta. “Es una vecina conocida que no para de intentar convencer a las personas mayores que viven en el edificio de que ni se vacunen, ni usen mascarilla. Afirma que el Covid no existe. Por eso es negacionista y por eso sé de lo que hablo”, explica.

El cartel que pegó la vecina en el edificio decía lo siguiente: “Y dígame, doctor... ¿Por qué se me adhiere un imán en el punto donde me vacunaron? ¿Qué han introducido en mi cuerpo? ¿Reaccionará esto con los campos electromagnéticos? ¿Estoy a salvo, doctor?”, un escrito, eso sí, que tenía muchas faltas de ortografía y que el usuario, además de responderle con otro mensaje, corrigió poniéndole las tildes y signos de puntuación adecuados. “Con respecto a las faltas de ortografía: es una persona licenciada. Jamás se me ocurriría reprocharle eso a alguien sin acceso a la educación. Me han criado unas manos llenas de tierra que no sabían escribir. Mi respeto es más que infinito. Pero esto va más allá de una tilde”, detalla este usuario de Twitter.

LA RESPUESTA VIRAL DE ESTE USUARIO DE TWITTER

Como describe Repompero (@smv__), no pudo resistirse a la hora de responder a este cartel porque según él, su vecina “no está haciendo preguntas con la intención de saber, ni informarse, sino de continuar con su propaganda”. Es por ello que justo debajo del cartel de la vecina, este usuario de Twitter decidió poner otro cartel con el siguiente mensaje: “Querida paciente: usted de lo único que no está a salvo es de su ignorancia”.

En mi edificio hay una negacionista y no me he podido resistir. Lo siento pic.twitter.com/IhLhMqYdle — ۞ repompero (@smv__) June 7, 2021

El mensaje junto a la fotografía del cartel y su respuesta se ha hecho viral en Twitter y ya cuenta con más de 6.000 retuits y 53.000 'me gusta'. Cabe recordar que este bulo sobre las vacunas y sus propiedades magnéticas que provocan que los imanes se peguen al cuerpo ha sido negado por muchos. “Se han hecho experimentos para ver si esto que se dice es posible. Se necesitaría tanta cantidad de partículas que sería mayor que los 0,3 mililitros de la vacuna. Es imposible, necesitaríamos tener un imán físico implantado bajo la piel para que se nos pegasen las cosas”, explicó Boticaría García hace unos días.