La construcción en Málaga funciona al 70% y con dificultades para mantener la seguridad ante el coronavirus

Más historias relacionadas con la crisis del coronavirus. En Málaga, se ha retomado el 70 por ciento de las obras. Lo ha dicho en COPE Málaga la secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga, Violeta Aragón, “todas las obras públicas y privadas, han empezado, ya están activas, estas todas, salvo las de reformas en viviendas que estén habitadas y que los obreros tuvieran que compartir con los habitantes de ese edifico”, señaló en una entrevista en COPE MÁS Málaga.

Obras públicas y privadas en las que es realmente complicado cumplir con las medidas de seguridad, por ejemplo esa distancia de seguridad mínima de un metro. Hay excepciones, pero en la mayoría de los casos, aplicar esa y otras medidas no es fácil, como explica, “hay obras públicas, lineales, y bueno, los trabajadores están separados y no se juntan, están separados habitualmente, y las hay de edificación, y en los casos en los que se junten hay que poner medidas adicionales, como mucha higiene personal, como guantes, no compartir herramientas, con mascarillas, guardar precaución...”

MÁS PROTECCIÓN PARA OBREROS

Sobre ese detalle, hay que apuntar que Violeta Aragón comentaba que ese material de protección que no han facilitado las autoridades a esas empresas que esta semana han vuelto al trabajo, han puesto algunas empresas, “no ha sido fácil, es un material que ahora escasea y ahora es complicado conseguirlo, y las han tenido que poner la propia empresa y si no, pues han tenido que paralizarse”, apuntó en COPE.

Antes del azote de la pandemia, el sector de la construcción en Málaga lo componían más de 5.000 empresas (desde grandes constructoras hasta pequeñas empresas de reforma) que empleaban de forma directa a 50.000 trabajadores. Dentro de unos meses, habrá que ver cómo afecta la pandemia a esos datos.

