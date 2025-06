El consejo de un policía sobre guardar dinero y joyas en casa: un bote de Cola Cao

Con la llegada del buen tiempo y las vacaciones de verano, aumentan los robos en domicilios. Puertas forzadas, ventanas rotas, cerraduras manipuladas. Los ladrones no descansan y aunque pensemos que eso no nos va a pasar, lo cierto es que todos podemos ser objeto de un robo en nuestro domicilio.

Diego Chiclana es inspector jefe de la policía nacional y miembro de un grupo especializado en robos en domicilio y nos ha contado que se está haciendo un gran esfuerzo para evitar esos robos, "hacemos una labor de prevención y labor investigativa"

Llegar a tu casa y encontrarte que la han violentado, que han tocado tus cosas, que se han llevado cosas con valor material y con valor sentimental, es muy duro "Los robos han bajado bastante y los datos los tenemos por debajo del año pasado, han metido en prisión a grupos organizados que tenían mucha actividad. Los ladrones buscan cosas de valor"

PERFIL DEL LADRÓN

Hay varios perfiles de ladrones que entran en los domicilios, "hay ladrones que actúan solos o con otra persona y entran en los pisos turísticos y aprovechan la falta de seguridad que hay con las llaves que dejan en cajetines; los grupos organizados tienen distintas procedencias y cada uno de ellos se especializan en un tipo de vivienda" Los albaneses y sudamericanos buscan casas tipo chalet, los grupos de croatas o georgianos están formados por mujeres que hacen labores de vigilancia y los hombres se encargan de entrar en las casas.

Si ves que hay movimientos sospechosos en la puerta de algún vecino, ante la duda, lo mejor siempre es llamar a la policía. "Hay dotaciones que van de paisano y se encargan de pasar por el lugar y comprobar que todo está en orden, porque la colaboración ciudadana para nosotros es vital"

MOMENTO DEL ROBO

Los ladrones no tienen un momento del día o una hora específica en la que entran a una casa a robar. "A veces ponen señales para detectar si la vivienda tiene moradores, por ejemplo hilos de silicona o de plástico, si nos damos cuenta hay que llamar a la policía. Cuando nos vamos de vacaciones hay que procurar que en el buzón no se acumulen cartas, dejar una radio puesta si salimos a hacer algo en la calle o programada si se van de vacaciones y si estamos en casa, no debemos dormir con una ventana o el balcón abierto, porque pueden entrar incluso estando nosotros dentro"

Si nos vamos de vacaciones no debemos cometer el error de subir el típico vídeo, por pensar que nadie sabe donde vivimos. "Hay gente que son de la zona y conocen a muchos de sus vecinos y a través de redes sociales pueden saber que no estamos en casa y nos convertimos en potenciales objetivos" Lo mejor es siempre poner una alarma y una buena cerradura para la puerta.

Si tenemos dinero o joyas en casa, hay lugares que son más recomendables que otros para guardarlos. "Tendemos a guardar los objetos de valor muy cerca de donde dormimos y es donde los ladrones miran primero. Yo personalmente lo guardaría en un bote de Cola Cao en la cocina, haría una bolsa dentro del bote porque normalmente los ladrones nos suelen mirar en la cocina, registran sobre todo el dormitorio principal"