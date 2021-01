Confirmados en Málaga once casos de la cepa británica del coronavirus, casi la mitad de toda Andalucía

Durante su visita a Málaga con motivo de la inauguración de las nuevas mejoras en el Hospital Clínico, Aguirre se ha referido a la nueva cepa británica del coronavirus, de la que en toda Andalucía se han confirmado 24 casos, once de ellos, aquí en Málaga. Según el consejero estos casos confirmados no se pueden atribuir directamente a Gibraltar o Reino Unido, son de contactos dentro de nuestra Comunidad Autónoma. Asegura que en provincias como en Málaga, Cádiz, Sevilla o Granada “ya convive con nosotros”.

Aguirre ha desvelado que ya en la segunda quincena de diciembre, se detectaron restos de la variante británica del coronavirus en unos análisis de aguas fecales en Granada “ya podemos decir que está conviviendo con nosotros, por lo que la capacidad de contagio aumenta en un 70 por ciento. No la virulencia, pero sí esa capacidad de contagio”, asegura el consejero.

NUEVAS MEDIDAS

Mañana viernes está previsto que el Gobierno andaluz mantenga una reunión con los expertos asesores en materia de coronavirus. Sobre si en ese encuentro se endurecerán las mediadas, Aguirre ha adelantado que la tasa de incidencia es de 192 por cada 100.000 habitantes. Esto supone un empeoramiento claro aunque esa tasa aún esté por debajo de la media de otras comunidades autónomas. En referencia a medidas más restrictivas, el consejero “si el equipo técnico lo decide, posiblemente se endurezcan las medidas”. Unas medidas que entrarían en vigor, previsiblemente, a partir del lunes y que apuntan a que serán más restrictivas en vista de la mala evolución de contagios por coronavirus en la mayoría de provincias andaluzas, incluida Málaga.

VACUNAS

Sobre el ritmo de vacunación en Andalucía, el consejero asegura que se administran los siete días de la semana en residencias de mayores, en hospitales y a domicilio. Se administran una media de 13.000 vacunas diarias, incluido sábados y domingos, a personas especialmente vulnerables y a sanitarios en primera línea COVID.

A fecha de 5 de enero, en Andalucía se han puesto 54.300 vacunas, un 39 por ciento del total recibidas en la última remesa. Aguirre asegura que a día de hoy hay infraestructura suficiente para aplicar más vacunas, y que si no se hace es por falta de dosis “estos mismos enfermeros han administrado dos millones de dosis de la Gripe en los meses de octubre y noviembre y no hubo que hacer ningún tipo de refuerzo de contratación. Tenemos personal suficiente no solo para poner 69.000 vacunas, sino para poner 690.000 vacunas si fuera necesario”, asegura el consejero.

UN MILLÓN DE VACUNAS

Durante el primer trimestre Andalucía habrá recibido casi un millón de vacuna, sumando las de Pfizer, y las 113.500 de la variedad Moderna, que se van a recibir próximamente y que según el consejero, son más fáciles de transportar y almacenar “vienen a -20 grados pero una vez que ya están en descongelación, se pueden mantener de dos a ocho grados sin ningún problema y durante 20 o 25 días. Las condiciones para aplicarlas son más cómodas que las de Pfizer.

Casi un millón de dosis que permitirá vacunar a casi medio millón de personas durante el primer trimestre del año.

También te puede interesar: