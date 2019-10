El concejal de Urbanismo apuesta por un edificio “permeable” para la manzana del Astoria

A lo largo de esta semana, se van a terminar de empaquetar los escombros que ha generado la demolición de los antiguos cines Astoria y Victoria. El derribo como tal ya ha finalizado y eso está permitiendo contemplar una imagen histórica en la ciudad.

Ese solar vacío en la Plaza de la Merced permite ver las fachadas de la histórica plaza desde una nueva perspectiva. Y además, desde la plaza se tienen unas vistas inéditas de la Alcazaba.

EDIFICIO PERMEABLE

Por eso, el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, Raúl López, es partidario de que en esa parcela se construya un nuevo edificio que resulte permeable y que no elimine por completo la imagen de la que podemos disfrutar actualmente. “Creo que ese debate sobre qué se construye y qué ya se hizo en la legislatura pasada y se concluyó que el concurso de ideas definiera lo que allí hubiera, pero no dejo de disfrutar de ese escenario... me parece que es bonito y creo que la mayoría de los malagueños está descubriendo unos ángulos que no teníamos antes y que a todos nos satisfacen”.

Aclara que eso no quiere decir que laparcela tenga que quedar libre, como está ahora: “No quiere decir que no se construya, sino que, si llega ese momento, aplaudiría que ese proyecto permitiera tener visibilidad (si no todo, en parte) y que fuera permeable”.

En todo caso, una vez finalicen los trabajos que se están realizando ahora mismo en la manzana de los antiguos cines, comenzarán los trabajos de arqueología para determinar si bajo ese suelo hay restos y, en caso de que haya, cuál es su valor. Y eso condicionará el futuro proyecto.