Cómo debes preparar a tu perro para viajar en avión

Para muchas personas un perro es uno más en el ámbito familiar, por lo que también viajan con él a cualquier lugar, ya sea para visitar a la familia o para pasar una buenas vacaciones. Y no todo los destinos son cercanos.

Es por eso que el mundo de la aviación hace posible que las mascotas también puedan acompañar a sus dueños en los viajes más lejanos. Por ello hemos querido consultar al adiestrador canino Adrián Navarro, fundador de Adiestramiento Canino LOPECAN, para que nos de las mejores técnicas para preparar a nuestro perro en un viaje en avión.

UNA SITUACIÓN DRAMÁTICA PARA EL PERRO

El llegar a un nuevo sitio, los ruidos, la temperatura... Muchos son los factores que pueden afectar a un perro a la hora de viajar en un avión, por lo que tenemos que actuar con precaución y consideración. “Un viaje en avión para cualquier perro es una situación bastante traumática, por lo que tenemos que hacérselo lo más fácil posible. La mayoría de los perros no están acostumbrados al transportín, tenemos que acostumbrarlo a estar dentro de él. Lo ideal es meterlo en el transportín y llevarlo en el coche a un sitio desconocido para que vaya asociando cosas positivas”, afirma Adrián.

LLEVARLO AL AEROPUERTO PREVIAMENTE

Para que el perro no se asuste ante el ajetreo que supone un aeropuerto, el adiestrador recomiendo llevarlo unos días antes al propio aeropuerto. “Me lo llevaría a un aeropuerto a darle chuches, que escuche los ruidos que hay allí con los carritos y las maletas para que sepa lo que va a pasar y sepa gestionarlo de la mejor manera”, afirma.

CANSAR AL PERRO ANTES DEL VIAJE

Además de acostumbrarlo a los ruidos que puede encontrar en el aeropuerto, Adrián Navarro también recomienda cansar al perro antes del viaje. “Buscaría llevarlo bastante cansado, lo sacaría cuatro horas antes del vuelo y lo tendría dos horas de arriba para abajo para que esté cansado y que tenga más ganas de estar tumbado y que lo dejen tranquilo. También es importante la energía y sensación que nosotros le transmitimos al perro, como afirma Adrián: Nuestra tensión y nerviosismo se lo transmitimos al perro, hay que actuar con normalidad para no transmitirle eso al perro”.

DARLE UN PASEO CUANDO LLEGUEMOS AL DESTINO

Una vez que el viaje haya finalizado y nos entreguen al perro, no debemos irnos rápidamente. “Yo lo sacaría, le daría agua y me daría un paseito con él hasta que esté tranquilo. Después ya me iría para que la última sensación que tenga de ese sitio sea lo más tranquila posible”, finaliza.

