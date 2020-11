El chef Dani García revela su equipo de fútbol que sorprenderá a su amigo Sergio Ramos

A buen seguro sorprenderá. Es un detalle que quizá para muchos pase desapercibido, pero en un país tan futbolero como el nuestro, igual no tanto. Y es que el gran chef malagueñoDani García aterrizó en el programa "El Show de Bertín" de Canal Sur por arte de magia, la del ilusionista Jorge Luengo, que compartió mesa junto al cantante José Mercé como gran invitado de la noche. El programa dio a conocer una faceta más personal del cocinero malagueño.

AMIGO DE RAMOS

El chef malagueño, tres estrellas Michelín, habla largo y tendido de lo que se cuece en los fogones, pero también de fútbol. Y en este tema da una exclusiva, "ahora paso mucho tiempo libre, sí", comenta. Y a su vez confiesa a pregunta de Bertin cuál es su equipo favorito, una revelación que no sabemos si gustará mucho a su amigo Sergio Ramos con el que habla "cada semana".

MUY CULÉ

García desveló tal cual: "Sí, soy del Barcelona, me considero azulgrana. No se si Sergio Ramos estará viendo el programa, pero creo que él no lo sabe", confesó Dani García entre risas de la mesa. Bertin Osborne es un declarado seguidor del Real Madrid, cuestión que dio para muchas risas y chascarrillos.

El cocinero recuerda que organizó el catering de la boda del capitán de la selección española. Cuenta además, con mucha prudencia, que fue un menú muy especial, y aquí sale a relucir el nombre de Victoria Beckham, que "comió con un bote de jabón encima de la mesa, fue la más difícil de los cerca de 500 invitados". La comensal, que dijo hace años que España olía a ajo, da mucho juego a los colaboradores.

DANI GARCÍA, UN CREADOR DE CONCEPTOS

El chef Dani García se posiciona como uno de los cocineros andaluces con mayor proyección internacional en la actualidad. Dani se define a sí mismo como un ‘artesano del sabor’ que consigue aunar en un mismo plato los productos propios de su tierra, junto con las técnicas e ingredientes de la cocina más internacional.

Una historia que comenzó a escribirse en 1998 a 2004 encendiendo la primera estrella Michelin en el proyecto familiar Tragabuches donde desarrolla una cocina llena de intención, juventud y color. Será en Calima de 2005 a 2013 donde alcanza la madurez como cocinero, domina la técnica y se convierte en el primer chef biestrellado de Andalucía.

Una etapa que supone una gran evolución y aprendizaje ya que desarrolla una cocina cargada de imaginación donde la técnica está al servicio del sabor. Es en noviembre de 2018 cuando recibe su tercera estrella Michelin en Dani García Restaurante y con casi 20 años de experiencia en los fogones la historia continúa escribiéndose.

