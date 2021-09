El cartel que han colgado en un edificio de Málaga contra Garzón por el precio de la luz: "Primer premio"

Se suele decir, que nadie es profeta en su tierra y desde luego, Alberto Garzón no lo es en la suya, en Málaga. El titular del Ministerio de Consumo no para recibir críticas por su gestión en la presente legislatura.

La última queja ha llegado en forma de pancarta en uno de los edificiós más altos de Málaga y que se encuentra en pleno centro de la ciudad, el antiguo edificio de Correos. En una de las fachadas que da la zona de la iglesia de San Pedro, se ha desplegado una enorme pancarta donde puede leerse en una feroz críica contra Garzón.

La pancarta de grandes dimensiones está desplegada en el antiguo edificio de Correos









SUBIDA HISTÓRICA DE LA LUZ

Septiembre ha comenzando con un nuevo registro histórico del precio de la luz que ha lcanzando los 140,23 euros por megavatio (MWh), casi 8 euros más en solo un día y encadenando así su cuarto récord consecutivo. Este hecho no se lo perdonan los ciudadanos y así lo expresan en la pancarta: "Primer premio a Garzón por el precio de la luz más caro de la historia".

Las familias viven pendiente de cuál será la cuota de la factura de la luz y eso se ve traducido en el malestar ciudadano. El precio de la luz suma su cuarto récord consecutivo y aún se sigue a la espera de las maniobras que pueda llevar a cabo el Gobierno de España para aminorar el efecto de estos altos precios. Este jueves, el precio máximo se alcanzará de 21.00 a 22.00 horas, siendo de 148 euros or megavatio

CASAS DE ASPUESTAS

Pero no sólo de eso viene la queja expresada en la pancarta. La proliferación de las casas de apuestas también causa malestar:"Los barrios obreros llenos de casas de apuestas. El precio de la luz no para de subir, las casas de apuestas no dejan de proliferar en barrios obreros, y quienes soportan toda esta carga y miseria son los de siempre, los trabajadores". Precisamente desde el martes está en vigor el Real Decreto de comunicaciones comerciales de las actividades del juego, que regula la publicidad del sector de las apuestas y juegos de azar 'online' en España, en la que por ejemplo prohibe la publicidad audiovisual fuera del horario de 1:00 a 5:00 horas. Aunque vista esta protesta parece que la medida no ha terminado de calar en parte de la sociedad.

Esta noche entra en vigor la prohibición de la publicidad de juegos de azar y apuestas. No ha sido fácil. El fútbol y el resto de competiciones serán más sanos, limpios y acordes a los valores del deporte.#JuegoLimpiopic.twitter.com/h8XBz7Ww1i — Alberto Garzón?? (@agarzon) August 30, 2021





GARZÓN PROTAGONISTA

En la pancarta se puede ver la pintada la cara de Garzón al que se le ataca explícitamente con estas líneas: "Mientras el Ministro de Consumo de "izquierdas", Alberto Garzón, mira para otro lado y recomienda la verdura de temporada. ¡Para librar a España de estos parásitos al servicio del sistema, organízate con el Frente Obrero"

La colocación de la pancarta en el edificio de Correos, del cual es propietario la Junta de Andalucía y que se encuentra clausurado por aluminosis, está realizada por el Frente Obrero, que ha elegido la tierra de Garzón para protestar por las subidas de la luz y la proliferación de las casas de apuestas. El pasado mes de mayo, este mismo colectivo, colocó una pancarta similar en Ferrol, de donde es natural Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, y donde se quejaban de los ERTES.

