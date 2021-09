El tuit de Pablo Iglesias a Pau Gasol tras su retirada de la política: "Alucinar"

Se cumplen 20 años del debut de Pau Gasol con la selección absoluta de España de baloncesto. Ocurrió en Turquía un 31 de agosto de 2001 durante el Eurobasket. Aquel día, Pau Gasol se enfundaba "la roja" por primera vez con Javier Imbroda como seleccionador. España se impuso por 61 a 85 a Eslovenia con 12 puntosy 9 rebotes en los 28 minutos en los que estuvo en cancha, el crack de Sant Boi.

Por aquel entonces, en España, gobernaba el Partido Popular, liderado por José María Aznar, Mariano Rajoy era vicepresidente, mientras que el líder de la oposición y del PSOE era José Luis Rodríguez Zapatero. Eran años de bipartidismo, nadie vislumbraba la entrada de más formaciones políticas en el Congreso y el Senado, PP y PSOE se repartían los escaños en la Cámara baja y alta y muchos de los que son y han sido líderes políticos vivían la vida de habitual de cualquier joven: estudiar y prepararse para el mundo profesional. Uno de esos jóvenes era Pablo Iglesias.

Coincidiendo con la efeméride del debut de Pau Gasol con España, el legendario jugador de San Boi quiso recordarlo en sus redes sociales, cuando aún está en el aire su continuidad en el baloncesto profesional, el internacional español pedía a sus seguidores que hicieran un ejercicio de memoria: "Hoy hace 20 años que debuté con La Familia. Y tú, ¿qué estabas haciendo hace 20 años?"

Hoy hace 20 años que debuté con #LaFamilia ??



Y tú, ¿qué estabas haciendo hace 20 años? ?? pic.twitter.com/NsKVdeXGGO — Pau Gasol (@paugasol) August 31, 2021

IGLESIAS CONTESTA A GASOL

Acto seguido las redes sociales se inundaron de recuerdos de cientos de seguidores del mayor de los Gasol que no dudaron en recordarle sus vivencias durante los días de septiembre de 2001. De entre todas las respuestas llamó la atención de Pablo Iglesias, por aquel entonces, el madrileño tcontaba con 22 años y se preparaba la carrera de derecho. Como miles de estudiantes, el verano era empleado para recuperar asignaturas que se habían quedado colgando por el camino y de paso para jalear los éxitos de la selección española de basket, como queda patente atras su respuesta a Pau Gasol: "Estudiar civil y mercantil para acabar Derecho y alucinar viéndoos jugar en el Eurobasket de Turquía. Estabais varios de los junior de oro y algunos grandes séniors como Lucio Ángulo o Reyes además de un brutal Garbajosa que venía de Italia…" explicaba a golpe de tweet.

Estudiar civil y mercantil para acabar Derecho y alucinar viéndoos jugar en el Eurobasket de Turquía. Estabais varios de los junior de oro y algunos grandes séniors como Lucio Ángulo o Reyes además de un brutal Garbajosa que venía de Italia… — Pablo Iglesias ?? (@PabloIglesias) August 31, 2021





Esta respuesta de Iglesias, sirvió para que uno de los aludidos, Lucio Angulo, ex jugador de aquella selección y que ahora ejerce como comentarista de baloncest en Movistar Plus, se sumara al debate creado por el ex jugador de los Lakers. "Si, Pablo. Ahí estuvimos enseñando a Pau, si no todo lo que sabe, la mayor parte de las cosas. Que no diré yo que me deba algo por ello, parte de sus pingües emolumentos por ejemplo pero ahí abajo dejo mi número de cuenta. Ya si eso… 4940403838393939393939 De nada Pau… " respondía Angulo con dosis de mucho humor.

Si, Pablo. Ahí estuvimos enseñando a Pau, si no todo lo que sabe, la mayor parte de las cosas. Que no diré yo que me deba algo por ello, parte de sus pingües emolumentos por ejemplo pero ahí abajo dejo mi número de cuenta. Ya si eso…

4940403838393939393939

De nada Pau… — Lucio A.E. (@lucio_angulo) August 31, 2021

AMANTE DEL BALONCESTO

Iglesias es un amante del deporte de la canasta, en 2016 ya se hizo viral un vídeo donde el ex líder de Podemos junto a otros compañeros de formación jugaban a baloncesto durante la jornada de reflexión previa a las elecciones generales





No es la primera vez que Pablo Iglesias interactúa por twitter con Pau Gasol, del que es un fan declarado. En 2015, después del épico triunfo de España contra Francia en las semifinales del Eurobasket, con una actuación mítica de Pau Gasol, el ex número 1 de la formación morada se mostró entusiasmado: "Bravo gladiadores. Grande Gasol. Cómo lo hemos disfrutado. Gracias equipo y felicidades a Francia por su partidazo"

Bravo gladiadores. Grande Gasol. Cómo lo hemos disfrutado. Gracias equipo y felicidades a Francia por su partidazo pic.twitter.com/jg4RVCtCIs — Pablo Iglesias ?? (@PabloIglesias) September 17, 2015

Esta respuesta de Iglesias, generó polémica en su momento, ya que en 2008 , tras la medalla de plata de España en los Juegos Olímpicos de Tokio tras una final épica ante Estados Unidos, el por entonces anónimo doctor en Ciencias Políticas, publicaba en la web La rebelion.org una carta bajo el título: "La selección de baloncesto y la lucha de clases: "Los chicos de oro son, en gran medida, un grupo de millonarios dispuestos a vender su imagen a cualquier banco, empresa multinacional o sindicato del crimen dispuesto a pagar por la publicidad"

Incluso en 2018 no dudó en alabar a la layenda del deporte español que pedía la integración de la mujer en el universo NBA en una carta de apoyo a Bechy Hammon: "Pau Gasol es un crack. Aquí demuestra que también lo es sin el balón"

?? Pau Gasol es un crack. Aquí demuestra que también lo es sin el balón ??https://t.co/XELHUN183xpic.twitter.com/PZ6ezU5bon — Pablo Iglesias ?? (@PabloIglesias) May 14, 2018

Pablo Iglesias y el baloncesto, una relación que no deja indiferente a nadie.

