Carlos Rubio sobre el proyecto de Seguí para la torre del puerto: “Hablamos de nada. Un dibujo. Una maqueta”

Han pasado 20 días desde que la promotora que planea construir el hotel de lujo en el Puerto de Málaga, entregó el proyecto. Y, no ha sido hasta ahora, concretamente hasta este pasado lunes 24 de marzo, cuando los técnicos del Puerto de Málaga han abierto ese proyecto para comenzar a estudiarlo.

Recordar que el nuevo proyecto para el hotel de lujo y la reurbanización del entorno del Dique de Levante, fue entregado a la Autoridad Portuaria de Málaga el pasado 6 de marzo, justo un día antes del plazo máximo fijado.

Desde entonces, ha permanecido en la bandeja de tareas pendientes del Puerto de Málaga: “No procedimos a la apertura inmediata porque el equipo de técnicos de la Autoridad Portuaria estaban centrados en finalizar la aprobación del proyecto de Marina de San Andrés. Una vez que se ha terminado ese estudio técnico, pasamos a repartir el trabajo entre los distintos técnicos para que pasen a estudiar la propuesta presentada por el grupo promotor”, señala Carlos Rubio.

PROCESO

Según el presidente del Puerto de Málaga, Carlos Rubio, ahora comienza un complicado proceso para el que no se barajan plazos para su finalización: “Son miles de páginas, de cálculos, de estructuras, es un proyecto importante, muy bien elaborado por la impresión que nos transmiten las reuniones previas que hemos tenido y, con un nivel técnico muy alto, pero claro, hay que estudiarlo a fondo”

ÚNICO PROYECTO “DE VERDAD”

Recordar que, en septiembre de 2016, hace ocho años y medio, se presentaba en Málaga el proyecto del hotel de lujo que se construiría el Puerto de Málaga. En ese momento, el proyecto original contemplaba 35 plantas y 350 habitaciones con vistas al mar y a la ciudad. Ya, en 2016, se hablaba de que las obras podrían comenzar en 2017 y finalizar en 2020, tras una inversión que oscilaba entre 100 y 120 millones de euros.

Cuando se presentó el proyecto de José Seguí, se vieron imágenes de cómo podría ser esa torre y algunas de sus características técnicas. A pesar de ello, lo presentado en aquel momento no era un proyecto, según el presidente del Puerto de Málaga, Carlos Rubio, en declaraciones a COPE: “Cuando hablamos del otro proyecto, hablamos de nada. No había ningún otro proyecto, lo que había era simplemente una maqueta de una posible idea, pero no había ni proyecto ni estaba estudiado. Con lo cual, hasta ahora, no hemos visto nada más que un dibujo, una maqueta de algo que podría ser, pero no era en realidad ni proyecto”.

Imagen propuesta por el estudio de arquitectura de José Seguí

Por lo tanto, y según Carlos Rubio, el único proyecto en firme que ha existido a día de hoy para la el diseño y construcción del hotel de lujo en el Puerto de Málaga es el que firma David Chipperfield, el arquitecto internacional contratado después de que José Seguí fuese apartado.

EN ESTUDIO

Sobre el nuevo proyecto que ahora estudia la Autoridad Portuaria de Málaga, Carlos Rubio asegura que el documento incluye información muy detallada de todos los aspectos técnicos y que solo falta un punto por conocer: “Es una torre muy esbelta y con una determinada orientación. Lo que nos falta por saber es qué recubre esa torre”.

David Chipperfield señala la maqueta de su proyecto

Será en el momento que se decida la piel del edificio cuando, por fin, podamos ver una foto clara y detallada de cómo será la futura torre que albergará el hotel de lujo en el Dique de Levante, en el Puerto de Málaga. Tras obtener el visto bueno de los técnicos de Puertos del Estado, ese proyecto será elevado al Consejo de Ministros para que sea, o no, aprobado.