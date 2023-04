Un candidato a la alcaldía de Málaga invita a boicotear los pisos turísticos echando pegamento en la cerradura

Imagina que vas a Málaga a pasar unos días de vacaciones. Has alquilado un apartamento turístico y cuando llegas, cargado con las maletas, ves que la cerradura está llena de pegamento y no puedes entrar. También puede darse otro caso: que seas propietario de este alojamiento y el cliente te llame para decirte que alguien ha echado pegamento al candado. Pues esta es la medida que propone el candidato de Adelante Andalucía a la alcaldía de Málaga, Luis Rodrigo, a través sus redes sociales.

En un vídeo subido a las redes sociales, Rodrigo comienza lanzando una pegunta: “¿Estáis cansados de no encontrar un alquiler barato en vuestra ciudad o de no encontrar un alquiler en vuestro barrio?”. A partir de ahí, e imitando el lenguaje usado en un conocido programa de televisión, Rodrigo desarrolla su “medida” para frenar la proliferación de los pisos turísticos en Málaga capital “paso uno; localiza un candado como este. Paso dos: encuentra pegamento. Y paso tres: aplícalo en el candado. Aquí está la solución a todos tus problemas”.

Una vez expuesta su idea, el candidato de Adelante Andalucía a la alcaldía de Málaga, manda un mensaje que abandera con la frase: “tenemos que morder por nuestra tierra”.





Mi respuesta al problema de los Airbnbs:

Hay que morder por Málaga ??

¿No te has cansado de vivir con miedo? Da un paso adelante!#DaUnPasoAdelantepic.twitter.com/k4isgLDmky — Luis Rodrigo (@LuisRodrigo_) April 21, 2023





REACCIONES

Tras publicar el vídeo en redes sociales, las reacciones no se han hecho esperar. Algunos comentarios han apoyado la drástica medida para frenar la proliferación de pisos turísticos en Málaga capital. Pero la mayoría de los comentarios critican duramente el mensaje del candidato porque podría estar incitando a sabotear a un sector que cumple con la normativa.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

POSIBLE DELITO

Muchos se preguntan si este tipo de mensaje lanzado por una persona que aspira a la alcaldía de una ciudad, podría incluso tener recorrido penal.

En COPE hemos consultado con el juez Bernardo Pinazo, que cuenta que efectivamente podría tipificarse como un delito de odio al culpar a los propietarios de estos pisos de la falta de alquileres en Málaga. También podría incurrir en un segundo delito: “Si está incitando a la calle, podría ser igualmente una inducción a unos desordenes que podrían causar una violencia contra las cosas o las personas”.

Es decir, desde el punto de vista penal el mensaje podría incurrir en dos delitos. Pero el juez quiere dejar claro que esos posibles delitos pueden quedar diluidos por el derecho a la libertad de expresión que recoge la ley.

RECTIFICACIÓN

Pocas horas después de la publicación, el candidato de Adelante Andalucía a la alcaldía de Málaga se ha disculpado públicamente por el vídeo: “Creo que me he equivocado. No quiero que la gente piense que estoy incitando a cometer delitos”, ha asegurado.

Entendamos que lo ocurrido fue un acto simbólico respaldado por propuestas reales y sensatas ??



(Ningún candado fue dañado en el proceso de grabación de este vídeo) pic.twitter.com/rAnsg9gcg9 — Luis Rodrigo (@LuisRodrigo_) April 23, 2023