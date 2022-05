El aviso del Banco de España sobre la cantidad máxima de dinero que puedes guardar en casa

Los consumidores cada vez optan, en mayor medida, por pagar con tarjeta. De hecho, son muchos los establecimientos, a raíz de la pandemia generada por el coronavirus, que sólo permitían en el pago con tarjeta o medios digitales. Ante esta situación, el Gobierno de España, ha aprobado una ley que permite a todas las personas que lo requieran poder pagar en efectivo.

Esta medida, en palabras Bibiana Medialdea,directora general de Consumo : "Nace con el objetivo de asegurar la protección de los colectivos o consumidores vulnerables, queda garantizado el uso del efectivo, como un elemento fundamental para blindar sus derechos".

A pesar que el "dinero de plástico" gana mucho terreno, no sólo en España, si no en el mundo, sólo en nuestro país hay 81 mil millones de euros circulando en efectivo, en total son casi 24 mil millones de billetes y moendas las que están repartidas en los bolsillos de las personas que residen en nuestro país.

RECOMENDACIÓN BANCO DE ESPAÑA

Con todo este dinero muchas de esas personas optan por guardar el dinero en casa. Muchos aluden a que son las personas mayores las que más recurren al métod de "guardar el dinero bajo el colchón"; pero no es del todo cierto. También hay personas, sobretodo cuando hay un perido de conflicto o de incertidumbre, que opta a guardar en casa la máxima cantidad de dinero posible.

Evidentemente para guardar cantidad de dinero interesante en casa, y poniéndonos en que el dinero sea legal, es preciso tener una gran capacidad de ahorro, ya que si no, sería imposible poder guardar dinero.

Guardar mucho dinero en casa conlleva riesgos, el primero es la inseguridad que conlleva en caso de perderlo todo en caso de robo en el hogar y el segundo es algo que no se piensa, pero que no es baladí: la devaluación.

En este sentido, el Banco de España ha lanzado una serie de recomendaciones para las personas que se decidan a guardar dinero en su casa. Partiendo de la base que el dinero es legal y está declarado, no existe ningún límite de dinero que se pueda tener en casa. Eso sí, mandan esta recomendación: el dinero almacenado debe ser el que permita cubrir gastos según objetivos y necesidades de cada uno entre seis y doce meses de gastos fijos mensuales y no superarla.Por ejemplo el pago de la hipoteca o el alquiler, la luz y el agua, el presupuesto que tengamos prevista mensualmente para la comida...

La otra cuestión que debemos tener en cuenta es que tener el dinero almacenado en casa, y no en una entidad bancaria, provoca una devaluación del dinero, el dinero no es que se "evapore", pero no aumenta, mientras que los precios sí que suben. Un estudio de Efama afirma que de cada 10.000 euros guardados en casa, se habrían perdido casi 100.

REVISIÓN A LA BAJA DEL PIB

El Banco de España revisará en junio a la baja la previsión de crecimiento del PIB para este año, que estimó el pasado abril en el 4,5 %, y posiblemente también la inflación general, que calculó en el 7,5 %, ha avanzado el director general de Economía y Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán. Ha avanzado que el Banco de España monitoriza la inflación de forma permanente y ha admitido que el dato adelantado de IPC, publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística, que sitúa la tasa interanual en el 8,7 % en mayo, les ha sorprendido por haber subido más de lo previsto.

Aunque la economía española es una de las más afectadas por las tensiones inflacionistas debido a que es "especialmente sensible a los precios energéticos", Gavilán ha vaticinado que cuando "se disipen las perturbaciones, que no serán persistentes, España tendrá menos inflación que las economía de su entorno", explicaba Gavilán.

