Un asteroide podría chocar el lunes contra La Tierra

Se acerca el día que venían anunciado los investigadores desde hace meses y que suena a película de ciencia a ficción de final apocalíptico: un asteroide podría impactar el lunes contra La Tierra. La información está también avalada por la NASA.

Lo que en un principio podria parecer una noticia terrorífica, y más en los tiempos que estamos viviendo, no será para tanto. El asteroide que se encuentra próximo a la Tierra ha sido denominado 2018VP1, de la clase Apolo. Según los expertos su tamaño no es más grande que el de un frigorífico, cuenta con un diámetro de dos metros y lo más probable es que se desintegre una vez que entre en contacto con la atmósfera terrerestre: "El asteroide no es tan grande como para impactar con éxito en la superficie de la Tierra. A la velocidad que va, a más de 40.555 kilómetros por hora es como impactar de frente contra un muro", explica el divulgador cinetífico Neil deGrasse Tyson.

La NASA estima que la probabilidad de que el asteroide 2018VP1, de la clase Apolo, impacte contra la Tierra en su aproximación más cercana es del 0,41% y si finalmente llega a la Tierra la fecha será el lunes 2 de noviembre.

En el caso de que el asteroide 2018VP1 entrara en contacto con la Tierra, sería visible cerca del punto de entrada (en la atmósfera), incluso durante el día, pero no "interrumpiría nuestra civilización", añadió el astrofísico deGrasse Tyson.

