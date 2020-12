Asraf explota contra Isa Pantoja por una supuesta infidelidad: “Ya no creo en nadie”

La llegada de Efrén Reyero a 'La casa fuerte' ha generado revuelo en muchos sentidos. Una de las polémicas ha tocado a la pareja formada por Isa Pantoja y Asraf Beno, ya que Efrén ha dejado caer que le une un vínculo especial a Isa y que incluso tuvo algo con ella una noche. Las declaraciones del extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' han provocado una nueva crisis entre Asraf e Isa Pantoja.

LA CONFESIÓN DE EFRÉN

La polémica está servida desde que Efrén Reyero entró en 'La casa fuerte' que emite Telecinco y admitió que había tenido algo con Isa Pantoja. “Pasamos una noche de fiesta en la que estuvimos juntos hasta las siete de la mañana, lo pasamos bien y hubo buen rollo. Ella gana mucho en las distancias cortas”, confesó.

En un traslado de los concursantes en furgonetas, Efrén era continuamente preguntado por lo que había dicho y por lo que había pasado exactamente esa noche. Ante las alusiones, Isa Pantoja salió al paso para decir que era verdad: “Estaba ciega no, lo siguiente”.

Además, ante las dudas y preguntas que tenía Tony Espina sobre esa relación de una noche, Efrén también admitió que “hubo unos besitos”.

LA REACCIÓN DE ASRAF

Esta última afirmación de Efrén mosqueó a Asraf, que le dijo a Isa Pantoja que demandara al extronista por manchar su imagen. Ante esa opinión, Isa contestó que “es su palabra contra la mía”. Asraf seguía con sus dudas y le preguntó a Isa si de verdad no había tenido nada con Efrén, a lo que ella volvió a decirle que no. Asraf seguía insistiendo sobre esa noche que supuestamente pasó con Efrén. “¿Fue ese día que desapareciste?", le pregunto Asraf.

Isa Pantoja respondió que no.“No es la noche que desaparecí hasta las seis de la mañana. Ha dicho que yo me fui por mi lado y él por el suyo”, dijo una tajante Isa Pantoja. Asraf estaba cada vez más tenso y lanzó varias preguntas. “¿Pero entonces me estás favoreciendo o perjudicando?, ¿por qué tengo que creerte?, ¿qué clase de novia tengo que le gusta que tenga mala imagen?”, le preguntaba Asraf.

Ante la desagradable situación que se estaba viviendo, Tom decidió intervenir: “Pero a ver, tú tienes que creer en tu mujer”. Pero Asraf no le hizo caso y simplemente se limitó a decir que no porque “yo ya no creo en nadie”.

MARÍA JESÚS SUELTA LA BOMBA

La Miss España 2014, María Jesús Ruiz, soltó la bomba en el plató, ya que desveló que vio a Efrén besando a Isa Pantoja mientras Kiko la abrazaba por detrás en esa noche de la que hablaban. "Estaban, como se dice vulgarmente, enrollándose y todos tenían pareja. Además, Efrén se debía a una productora porque estaba en 'Mujeres, hombres y viceversa'", explicó María Jesús. Otra colaboradora del programa, Carolina Sobe, añadió que "Efrén se fue por su lado porque Isa le dijo que no y se fue con Kiko".