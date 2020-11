La asombrosa imagen de un buitre en mitad de las calles de Málaga

Los viandantes y conductores que pasaban ayer por la Avenida Juan XXIII vieron algo que no era habitual en medio de la acera. Se trataba de un buitre leonado que se había posado en plena acera mientras la gente, sorprendida, hacía fotos y grababa vídeos sobre el imponente ave rapaz. De momento, el buitre no ha sido localizado, ya que cuando el Gruprona de la Policía Local de Málaga acudió al lugar no pudo dar con el animal. Para saber el motivo de su aparición en plena ciudad, en COPE Málaga nos hemos puesto en contacto con Adolfo Rodríguez, veterinario de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible territorial de Málaga de la Junta de Andalucía.

SON ANIMALES JÓVENES E INEXPERTOS

El veterinario Adolfo Rodríguez quiere dejar claro que, habitualmente, esto suele ocurrir más de lo que imaginamos en esta época del año en la que el buitre leonado realiza la migración. “En una migración normalmente va la población entera, pero el buitre leonado va solo y es muy joven, son los buitres que han nacido ese año. Son jóvenes e inexpertos, y muchas veces no pueden encontrar comida en el camino y se posan en la ciudad”, apunta Adolfo.

Imagen de archivo de un buitre leonadoSENDAVIVA

LLAMAR AL GRUPROMA, SEPRONA O AL CREA

Si se localiza un buitre o un ave rapaz similar y poco habitual de visualizar, lo mejor que se puede hacer es llamar a alguien que sea especialista en la materia. “Lo mejor es llamar al Gruproma, al Seprona o al CREA (Centro de Recuperación de Especies Amenazadas) porque ellos los van a recoger para recuperarlos y hacer que el buitre vuelva a volar”, indica.

La mayor suerte para el ave es que se pose sobre la ciudad, ya que la alarma que provoca en la sociedad hace que rápidamente sea capturado para su cuidado y recuperación. El problema, como comenta Adolfo Rodríguez, es si el buitre “cae en lo alto de un cerro, ya que ahí no lo ve nadie y no puede remontar el vuelo y lo más probable es que fallezca”.

NACE EL PRIMER GORILA EN ANDALUCÍA

La gorila no se separa de su cría ni un segundo

El sábado 7 de noviembre fue un día histórico para Bioparc Fuengirola, ya que el equipo de zoología descubrió en las instalaciones interiores de los gorilas que Buu, la hembra gorila que estaba preñada, había sido madre durante la noche. La cría es un macho y se encuentra en perfecto estado de salud y desde el primer día se encuentra junto a su madre. Las personas que visitan Bioparc Fuengirola ya pueden observar a la cría con su madre junto al resto del grupo.

Jesús Romero, veterinario de Bioparc Fuengirola, cuenta que “todos se muestran interesados por el nuevo miembro, pero Wefa, la hembra más joven del grupo, es la que muestra mayor interés y curiosidad, quizá por su corta edad o porque desde el principio ha hecho buen equipo con Buu”.

LA CONSERVACIÓN DEL GORILA OCCIDENTAL

Sin duda alguna, el parque situado en la localidad de Fuengirola es un referente en la conservación del gorila occidental de llanura en España y en Europa, ya que es el único parque en Andalucía en el que se puede contemplar esta especie. En Bioparc Fuengirola trabajan en la conservación de esta especie desde el año 2004 y ya son 16 años de experiencia y profundo conocimiento.

Gracias a su experiencia en el tema, los coordinadores del programa europeo de conservación de gorilas determinaron que el parque tuviese un papel más importante y recibiese un grupo reproductor. Para ello, Bioparc Fuengirola tuvo que reformar las instalaciones de gorilas y en primavera de 2018 inició un proceso de 17 meses en el que recibió tres gorilas para formar un grupo reproductor. Los gorilas, un macho y dos hembras, tenían distintas edades y procedían de diferentes zoos europeos. Con su llegada, la ya anciana Kim, se convertía en la “abuela” del grupo y en apenas un año ha nacido la primera cría.