Así funciona el protocolo hospitalario ante agresiones sexuales: "Todo el personal lo conoce"

En la provincia de Málaga se registran, de media, dos delitos sexuales cada día. En el último año, aquí se han producido casi 750 delitos contra la libertad sexual. Eso sitúa a Málaga como la provincia andaluza con más delitos de este tipo... una cuarta parta del total de toda la comunidad (hablamos de cualquier acto sexual que no cuente con el consentimiento de la víctima). Un dato más: de todos los delitos sexuales registrados en Málaga en 2023, uno de cada cinco fueron agresiones con penetración. Datos del Ministerio del Interior.

Hoy en COPE Andalucía estamos poniendo sobre la mesa esta realidad: la de los delitos sexuales que tienen detrás a tantas y tantas mujeres. Víctimas que reciben una primera atención... en los centros sanitarios. "Lo primero que se realiza es una valoración integral de la persona, tanto física, como psíquica, como social, con el objetivo de conseguir el bienestar de la persona", cuenta Juan Antonio Torres, jefe de servicio de Atención Ciudadana y Trabajo Social del Hospital Regional de Málaga.

Nos ha explicado que todo el personal implicado en esa atención conoce el protocolo a seguir... "desde el celador que está en la puerta, el guardia de seguridad que está custodiando las urgencias de nuestros hospitales, la enfermera, la auxiliar de enfermería, todos los ginecólogos y ginecólogas dle Hospital Materno Infantil y la urgencia general del Hospital Regional lo mismo".

A la víctima de la agresión se le realizan distintas pruebas, que se custodian para que tengan validez de cara a un posible juicio. "Desde su localización hasta su análisis y valoración, una cadena de custodia controlada, para que no se alteren, no se sustituyan, no se contaminen o se puedan disgtribuir las muestras".

Un protocolo de atención a víctimas de agresiones sexuales en el que interviene la Policía y la autoridad judicial... "en el momento que la paciente llega y es vista por el equipo, se activa el protocolo con policia nacional y con juez de guardia y médicos forenses".

Juan Antonio lleva 33 años al frente de este servicio que se encarga, entre otras cosas, de la atención a mujeres que han sufrido una agresión sexual. Y nos ha contado que ha visto de todo... "en violencia de género, en agresiones sexuales, en víctimas de trata, en violencia sexual en menores, de lo peor que pueda ver uno en un hospital".