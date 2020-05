Así explica Herrera la desconcertante decisión del Gobierno de que Málaga no avance en la desescalada

En ‘Herrera en COPE’, Carlos Herrera ponía sobre la mesa una comparación para evidenciar el agravio que han sufrido provincias como Málaga y Granada al permanecer en la fase cero de la desescalada, mientras que otros territorios han avanzado a la fase uno. Herrera usaba este ejemplo: “Vizcaya tiene peores datos que Málaga o Granada”.

“Casi todo el País Vasco cabe en la provincia de Málaga”, explica Herrera aludiendo a la población de ambos territorios –una comunidad autónoma frente a una provincia-. Y pone estos datos sobre la mesa: “En el País Vasco ha habido 1.390 fallecidos y en Málaga, 266 (aludiendo a las cifras que se manejaban en los últimos días, actualmente la cifra se sitúa en 271 víctimas mortales), 14 en la UCI en Málaga, mientras que en el País Vasco hay 77 pacientes en la UCI”. “El País Vasco pasa a la fase uno y Málaga no pasa a la fase uno”, sentenciaba Herrera.

CAMBIO DE OPINIÓN EN EL GOBIERNO

El Ministerio de Sanidad tenía decidido que toda Andalucía (salvo tres distritos sanitarios) pasara a la fase uno de la desescalada, pero cambió de opinión y dejó fuera a las provincias de Málaga y Granada al completo. Según el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, inicialmente el Ministerio de Sanidad comunicó a la Junta que ambas provincias, salvo tres distritos sanitarios, estaban incluidas en la fase 1 y al día siguiente el ministro Salvador Illa "dijo que no", que Granada y Málaga no pasaban a la fase 1.

Por tanto, en un primer momento se habría aceptado la propuesta del Gobierno andaluz de dejar en fase cero al Distrito Sanitario Málaga (incluyendo así a Málaga y Rincón de la Victoria) y a dos distritos de Granada. Sin embargo, en la comparecencia pública del viernes por la tarde, el ministro Illa y el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, confirmaron que Málaga y Granada al completo se quedaban en la fase cero.

Eso ha generado un enorme malestar en el seno de la Junta de Andalucía, donde se apunta al“agravio comparativo” con otros puntos de España que sí han avanzado en la desescalada. Ante esta situación, en la tarde de este lunes, el consejero de Salud solicitaba formalmente al Gobierno que Málaga y Granada pasen a la fase uno de la desescalada a partir del próximo lunes, 18 de mayo.

Fuentes de Salud, que no han precisado más datos sobre la reunión, han confirmado que Aguirre ha presentado formalmente la revisión de la decisión del Gobierno, que dejó fuera de la fase 1 a Málaga y Granada, para que estas dos provincias andaluzas estén en iguales condiciones que otros territorios a partir del lunes 18 de mayo.



LA QUEJA DE JUANMA MORENO EN TWITTER

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha reclamado en su cuenta de Twitter esta petición oficial para la total incorporación a la fase 1 de las provincias de Málaga y Granada. "Vamos a solicitar formalmente que las provincias de Málaga y Granada se incorporen en su totalidad a la fase 1 lo antes posible. El Gobierno central cuenta con nuestra disposición para el acuerdo", ha manifestado Moreno en un tuit.

Desde el sur nos alegramos de que otras zonas hayan pasado a la fase 1, pero queremos el mismo trato para todos. España entera necesita claridad. Pedimos al Gobierno central que revise la decisión y coopere para que entre todos generemos confianza y certidumbre. pic.twitter.com/S0JGl4tUnV — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) May 11, 2020

El Gobierno andaluz ha lamentado la decisión del Ejecutivo central, al que ha acusado de"jugar" con la recuperación de estas dos provincias. En rueda de prensa, posterior al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha insistido en que Granada y Málaga "cumplen" con los requisitos exigidos y ha pedido explicaciones al Gobierno de Pedro Sánchez.



"La foto que no quería el Gobierno central es la de las ocho provincias andaluzas en la fase 1", ha denunciado Marín. Según el vicepresidente, Andalucía cumple con los requisitos para esta fase de la desescacalada, salvo tres distritos, y Granada registra menor tasa de contagio que Vizcaya, incluida en la fase 1.



Tras afirmar que la Junta "no puede aceptar" la decisión sobre Granada y Málaga, ha criticado que el Gobierno central "no está haciendo bien" las cosas y que la decisión supone una "pérdida de oportunidades" económicas. "España no puede salir adelante sin Andalucía, que representa el 20 por ciento de la población nacional. La decisión afecta al turismo andaluz y se está jugando con la recuperación económica de una parte importante de la comunidad", ha advertido Marín.



La exclusión de Granada y Málaga -ha proseguido- afecta a un sector turístico que genera el 14 % del PIB andaluz, que crea 429.000 empleos anuales y aporta 22.800 millones de euros. "La intervención del ministro causa sorpresa y preocupación en la Junta porque no se entiende el cambio de criterio. Andalucía acepta cualquier decisión siempre y cuando no haya agravio comparativo", ha indicado.

La Junta ha pedido, además, al Gobierno el acta de la reunión técnica que excluyo a estas provincias, según Marín, que ha confiado en que se base en criterios técnicos y "no en otras cuestiones", aunque ha admitido que esa duda "existe".

