Así se corrigen los exámenes de Selectividad: “En un fin de semana”

Aunque ya están de vacaciones, este jueves muchos han madrugado. A las 8.00 horas comenzaban a sonar las alarmas de muchos de los 9.500 alumnos que entre el 4 y el 6 de junio hicieron la Selectividad en Málaga y que este jueves, 13 de junio, se han levantado temprano para conocer sus notas, que comenzaban a publicarse a las ocho de la mañana en la página web de la Universidad de Málaga. Se puede decir que ha ido muy bien, porque casi el 98 por ciento de los alumnos han aprobado, con una nota media de 7'1.

La Selectividad, lo que ahora se llama oficialmente la PEVAU, terminó el 6 de junio. Por tanto, la corrección se ha hecho en tiempo récord... un trabajo que realizan profesores de Secundaria y también profesores universitarios. Entre todos ellos han corregido 51.000 exámenes de Lengua y Literatura, Historia de España, Inglés, Matemáticas, Filosofía, Latín, entre otras materias.





Proceso

El proceso de corrección es una tarea que realizan profesores de Secundaria y también universitarios, como Pilar Tarín. Ella es profesora de Geografía e Historia del instituto Vega de Mijas, y lleva nueve años corrigiendo exámenes de Selectividad, concretamente de Historia de España. "Lo leemos de cabo a rabo. En los exámenes de Historia de España te puedes juntar con ocho o diez folios, son bastante extensos, de lectura obligada y no podemos fiarnos de que un alumno comience bien y lo finalice mal".

Por eso hay que leerlos de principio a fin. A Pilar, los exámenes se los entregan un jueves por la tarde o un viernes por la mañana... se los lleva a casa y los tiene que devolver corregidos el lunes siguiente. Por tanto, tiene que dedicar todo un fin de semana a corregir unos 120 exámenes. "Tenemos una plantilla en la que además tenemos que valorar la claridad expositiva, si utiliza vocabulario histórico, se puntúan muchos aspectos, no solo de contenidos".

No se valora solo el contenido en el que, por cierto, la profesora Tarín se ha encontrado de todo. Recuerda esta anécdota... "un alumno hizo un árbol genealógico en el que bailaban los siglos de un lado para otro y juntaba casi a napoleón con Franco".

Una labor, por cierto, voluntaria y por la que se cobra... "te presentas, rellenas un formulario, pides una serie de zona, se hace un sorteo y a partir de ahí comienzan a llamar a correctores y si está remunerado".

Está remunerado con unos 500 euros por dedicar todo un fin de semana a corregir los exámenes de Selectividad que se hacen en la Universidad de Málaga.

La mejor

No sabemos si habrá pasado por las manos de Pilar el examen de Ana. Ella es la alumna que ha sacado la mejor nota de Selectividad en toda la provincia de Málaga. Ana Rueda, alumna del colegio San Francisco de Asís de Fuengirola. Ha sacado un 10 en todos los exámenes de Selectividad y un 10 en su calificación global de Bachillerato. "Me esperaba una buena nota porque me lo he preparado mucho durante estos años y siempre salía muy contenta de los exámenes".





Ella ha estudiado Bachillerato de Ciencias. Sus asignaturas favoritas son, por tanto, Química o Matemáticas. Pero las de letras se le dan igual de bien... "a los que son más teóricos les dedico más tiempo, pero a mí memorizar se me da bastante bien".

Lo que va a estudiar Ana gracias a ese 10, la mejor nota de Selectividad de toda la provincia. "Quería una carrera que me gustara, ayudar a gente y medicina se acomodaba mucho a esa idea".

Ana va a estudiar Medicina y, además, lo va a hacer en la Universidad de Málaga.

Notas de corte

Medicina es, precisamente, una de las carreras de la UMA que exigen mayor nota de corte para acceder, que se calcula teniendo en cuenta factores como la nota que tienen los alumnos que quieren estudiar la carrera en cuestión y el número de plazas que ofrece esa carrera. Las notas de corte del próximo curso se conocerán el próximo 4 de julio, así que vamos a tomar como referencia las que están ahora mismo vigentes, las del curso 2023-2024.

Medicina es la segunda carrera con mayor nota de corte en la UMA: un 13,09 sobre 14. La primera es el doble grado en Matemáticas e Ingeniería Informática, que solo ofrece una veintena de plazas y que exige una nota de corte cercana al 13'5 sobre 14. Manuel Enciso es director de la escuela de Informática de la UMA. "Nadie saca esas notazas si no se ha imbuido de un método de trabajo y esfuerzo espectacular".

Este doble grado en Matemáticas e Ingeniería Informática, la carrera de la UMA que exige una mayor nota para entrar, está diseñada para cinco años. Cómo es estudiar dos carreras a la vez, esos alumnos tienen cada cuatrimestre una asignatura más que el resto de sus compañeros. Es una carrera de élite... con muy pocas plazas para unos cuantos alumnos extraordinarios, que se forman en disciplinas como la computación cuántica y el Big Data. En cuanto a las prácticas, el profesor Enciso pone un ejemplo... "estos algoritmos se utilizan para establecer que película nos recomienda una plataforma de televisión".

Un tipo de teoría, que mezcla la Informática y las Matemáticas, que tiene otros usos como este... "la medicina oncológica cada vez tiene tratamientos más personalizados y tiene que ver con la genética y eso se hace más eficiente utilizando grandes cantidades de datos".

Este año se va a graduar la primera promoción del doble grado en Matemáticas e Ingeniería Informática, dos carreras en una... un grado que se estrenó hace cinco años. De los quince alumnos que se matricularon en aquella primera promoción, se van a graduar diez... y no porque el resto no hayan llegado al final, sino porque han decidido seguir estudiando en la universidad o hacer prácticas.

El doble grado en Matemáticas e Ingeniería Informática es la carrera que exige una mayor nota de corte para entrar. Le siguen Medicina, Enfermería, Matemáticas y Fisioterapia. Y las carreras a las que puede acceder cualquier estudiante que haya aprobado la Selectividad son aquellas que tienen un cinco como nota de corte: son 25 carreras de la UMA, entre ellas Filosofía, Turismo, Educación Infantil, Relaciones Laborales, Ciencias Ambientales e Ingeniería Telemática.