Un 'Ángel de la Guarda' surte de mascarillas a la localidad malagueña de Arriate

El caso se puede denominar, 'El Misterio de Arriate'. En ese municipio malagueño de la Serranía de Ronda, los vecinos están sorprendidos porque han recibido un misterioso regalo... 70.000 mascarillas, gran cantidad de Equipos de Protección Individual (EPIs) y guantes, que no saben de dónde han salido.

Los vecinos de Arriate quieren saber quién es el donante anónimo que ha entregado todo ese material, que la policía local está repartiendo casa por casa. En el ayuntamiento de la localidad mantienen el secreto y no dan a conocer el nombre del benefactor o benefactores. ¿Es alguien del pueblo? ¿De dónde proviene todo ese material? ¿Por qué ha sucedido en Arriate y no en otro municipio?

EL MISTERIO

El alcalde de Arriate se llama Francisco Javier Anet, y nos ha confesado que el donante anónimo es un hombre, que lo conoce personalmente y que es una persona que tiene la capacidad para conseguir que el material haya llegado en varios envíos a la localidad'pero no puedo desvelar el nombre, llevan casi un año intentando sonsacarmelo' confiesa el alcalde. 'Desde el 16 de marzo llevamos gestionando desde el ayuntamiento el envío y recepción de las mascarillas, que son de difernet tipo, hay quirúrgicas, infantiles, FP2 y más de 15.000 guantes. Organizar los primeros envíos fue lo más complicado porque todos lo países del mundo estaban buscando este tipo de material y mientras tanto, Arriate ya tenía para abastecer a todos sus vecinos'.

El material lo está repartiendo personal del ayuntamiento y policía local y ya ha llegado a residencias de ancianos y centros educativos.

SITUACIÓN SANITARIA

Probablemente el reparto de este tipo de material haya contribuido que los contagios en Arriate no hayan sido muchos y en le momento más alto solo han llegado a 87, para una población de algo más de 4.000 habitantes. ''Ultimamente si se ha hecho un reparto puerta a puerta realizado por miembros de la propia corporación, no solo por el casco urbano, también por otros lugartes dentro del municipio' cuenta Francisco Javier Anet, alcalde de Arriate. 'No hemos tenido ningun contagio en nuestra residencia de ancianos desde que comenzó la pandermia y estamos muy contentos de que se mantengala seguridad de nuestros vecinos y vecinas'

ARRIATE

Arriate, que en árabe significa 'los vergeles', es un municipio español de la provincia de Málaga, situado en el oeste de la provincia siendo una de las poblaciones que conforman la comarca de la Serranía de Ronda.

Su origen se remonta al año 1630 cuando la villa de Arriate se segrega del término municipal de Ronda. Por carretera se halla situado a un centenar de kilómetros de Málaga. En 2020 contaba con 4.082 habitantes. La cercanía con Ronda, así como el encarecimiento de la vivienda en esa ciudad, ha propiciado que muchos trabajadores de la misma se instalen en Arriate, lo que explica el elevado crecimiento porcentual de la población.