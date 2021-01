Pepe Domingo Castaño destapa como llegó Julio Iglesias a Marbella :"La conoce gracias a mí"

Hablar de Pepe Domingo Cataño es hablar de “La Leyenda” su inigualable voz y su estilo único hacen que sea una de las grandes voces de la historia de la radio. Junto a Paco González y Manolo Lama, tenemos la gran suerte de oír su mítico “Hola, Hola…” cada vez que arranca el programa Tiempo de Juego de COPE.

VINCULACIÓN CON MARBELLA

Con Pepe Domingo Castaño se pueden hablar de infinidad de temas y uno de esos temas es su vinculación con la provincia de Málaga, más en concreto por la ciudad de Marbella como demostró en los micrófonos de “La Tarde de COPE Andalucía”, un apego que le viene desde mucho tiempo atrás: “Marbella es mi segunda casa, cuando necesito cargar pilas y tomar el sol me voy a la casa que tengo allí. Yo tengo residencia en Marbella desde los tiempos de Jaime de Mora, Alfonso Honhenlohe, Luis Miguel Dominguín, Gunilla… ellos convirtieron a Marbella en el paraíso que es ahora. Marbella tiene un gran secreto: su tranquilad, sol, falta de viento por la noche. Huele a dama de noche. No hay nada más bonito que eso”, explica Pepe Domingo Castaño

Lamentablemente, estas navidades no ha podido visitarla como suele ser habitual en él y su familia y apunta a un claro culpable: “Debido a que el señor Tebas programó jornadas de liga el 22 y el 30 de diciembre nos fastidió las vacaciones de Navidad y no pude bajar a Marbella”

Su vasto conocimiento del municipio, le sirvan para hablar del pasado, presente y futuro de Marbella: “Viví la época buena y la mala. Gil tuvo cosas buenas y otras no tan buenas. Es cierto que limpió Marbella de prostitución y de problemas. Pero descuidó el tema económico y se aprovechó de ello. Marbella está recuperando la solidez del turismo de antes con un turismo especial y selectivo. Marbella debe seguir siendo especial”.

De hecho, esa oscura época, le llevó a sopesar la idea de abandonar Marbella:“Todo el mundo se aprovechó de Marbella. Lo de Julián Muñoz y “La Pantoja” fue tremendo para Marbella. Yo estuve a punto de vender mi casa y no lo hice porque no me dieron lo que pedía. Y menos mal que no lo hice.”

AMISTAD CON JULIO IGLESIAS

Pepe Domingo Castaño tiene grandes amistades y una de las más conocidas es la que mantiene desde hace muchos años con Julio Iglesias. Pero lo que desconocíamos es que fue el propio Pepe Domingo el que hizo que Iglesias se enamorará de Marbella y comprara casa en la zona: “Julio Iglesias se vincula a Marbella gracias a mí. Yo recuerdo que actuó en la Plaza de toros de Puerto Banús y me dijo, Pepito quiero montar una fiesta y quiero conocer a Los del Río. Fui a la actuación con mi mujer, montamos en La Dorada una fiesta y conocieron a los de Río y se lo pasó tan bien que me dijo Pepito me voy a comprar una casa aquí. Y fue cuando se compró la casa de Curro en Ojén. Él iba a Marbella pero no tenía casa ni vinculación”.

RUTA POR MÁLAGA

“La Leyenda” recomienda una espectacular ruta gastronómica por la provincia de Málaga y nos descubre lo que es para él lo mejor de la vida: “Me gusta mucho el barrio malagueño de El Palo porque no ha perdido su esencia de barrio marinero. Me encanta ir a Juanito Juan, me lo descubrió Carlos Herrera. Junto con el Altamirano es el mejor pescado de Málaga. Primero voy al Lobito de Mar y me tomo unos boquerones increíbles que hace el gran chef Dani García. Luego me voy al Trocadero Arena. Luego a la Marbella vieja al Altamirano donde se come el mejor pescado. Y si quiero algo especial, me voy a la placita del Puente Romano al nuevo Dani García o me voy a cenar al Marbella club. El mejor momento de mi vida es tomar un whisky en el Marbella Club, y ver cómo va cayendo el sol entre los árboles quietos de esa Marbella única y un espeto de sardinas en La Pesquera no me los quita nadie”.

PUBLICACIÓN DE SUS MEMORIAS

Son tantas las vivencias y anécdotas que ha vivido que ya ha redactado sus memorias. Ahora se encuentra en negociaciones para que puedan ver la luz, algo que pretende que suceda en 2022: “He escrito mis memorias. Hay varias editoriales tentándome para publicarlas. No quiero dinero, si se lanza que sea un lanzamiento brutal y que lo conozca todo el mundo. Creo que en 2022 saldrá a la venta. Hay un capítulo dedicado a Marbella, otro a Julio Iglesias y otro a la gastronomía del sur que tanto me gusta. También hay otro capítulo para mi tierra”

En una conversación con Pepe Domingo no puede faltar una pregunta sobre la publicidad: “Lo de la publicidad en cualquier momento puede pasar, en mi Galicia, en una farra en el Marbella Club, en cualquier lugar tomo nota y me puede servir de inspiración. La publicidad es tan radio como una información o una canción. Odio eso de alto en el camino, parece que te vas a mear y que para la radio y eso no debe ser así.”

Así es Pepe Domingo Castaño, hombre incombustible que tenemos toda la suerte de poder seguir oyendo en COPE.

