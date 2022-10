Antonio, de empresario a dormir en la calle: “O pagaba el autónomo o comía”

Se llama Antonio, era autónomo. Las cosas le iban realmente bien, hasta que llegó la crisis, su negocio se vino abajo, llegaron los problemas familiares (incluida la separación), hasta el día en el que se vio viviendo en la calle. “Me vi en la tesitura de tener que cerrar todo y vender mi casa”, relata Antonio en COPE MÁS Málaga. “O pagaba la cuota de autónomo o comía... y decidí comer”, añade.

Es la historia de Antonio Rodríguez, una de esas personas que, por distintos motivos, llegaron a verse sin casa y sin un techo bajo el que dormir. ¿Cómo recuerda él su primera noche al raso? Según su testimonio aquella noche la pasó “casi sin dormir, con intranquilidad”.

Para evitar dormir en la calle, Antonio, como pudo, fue pagando una habitación, hasta que Cáritas se cruzó en su camino. “A través del Comedor de Santo Domingo para personas sin hogar me hicieron los trámites correspondientes, esperé un tiempo porque somos muchos... y me mandaron a Emaús [un centro de acogida de Cáritas para personas sin hogar mayores de 60 años] donde me están solucionando todo para ir a una residencia”, cuenta Antonio.

Él, por una mala racha en los negocios, se vio de la noche a la mañana viviendo en la calle. Una situación que, según Antonio, le puede sobrevenir “a cualquiera, es duro, pero es así... yo lo tenía casi todo y no tengo nada”.

DATOS EN MÁLAGA

En lo que llevamos de año, el centro de atención 'Puerta Única' ha atendido a 1.642 personas sin hogar en Málaga. Según datos ofrecidos hoy por Cáritas, el 73 por ciento de esas personas son hombres. En el caso de las mujeres, ese porcentaje ha aumentado este año en seis puntos, y ya suponen el 27 por ciento del total.

Por franjas de edad, la mayoría de las personas que acuden a 'Puerta Única', un 45 por ciento, tienen entre 36 y 55 años. Preocupan especialmente los mayores de 55, que, con una subida del dos por ciento en el último año, ya suponen el 21 por ciento del total. En cuanto a la nacionalidad, el 44 por ciento de esas personas son españolas.

Francisco Sánchez, director de Cáritas Diocesana en Málaga, advierte que son muchos los factores que pueden llevar a una persona a verse en la calle: “No se termina en la calle solo por haber perdido el empleo o por no tener una vivienda en condiciones. Hoy puede terminar cualquiera sin hogar por haber perdido pie en alguna de las dimensiones vitales como las relaciones familiares, apoyo emocional. No saber gestionar algunas de estas realidades puede provocar que se termine en la calle”.

A día de hoy, 130 personas duermen en las calles de Málaga capital y desde Cáritas piden a las administraciones que den más protagonismo a esta problemática: “Nos duele y todas las asociaciones queremos poner sobre la mesa la preocupación porque se tenga en el centro de las políticas sociales, en el trabajo social y, sobre todo, en las decisiones políticas, a las personas sin hogar”, señala Francisco Sánchez.









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

DÍA DE LAS PERSONAS SIN HOGAR

Este domingo 30 de octubre se celebra el Dia de las Personas sin Hogar, y Cáritas, junto a otras entidades, lanzan la campaña “Fuera de Cobertura: No dejes que se queden fuera”.

Esta campaña está desarrollada por Cáritas Diocesana de Málaga junto a las demás entidades que constituyen la Agrupación de Desarrollo para Personas Sin Hogar (ASIMAS, Asociación Arrabal, Asociación Benéfica Patronato Santo Domingo, Asociación Marroquí, Accem, Cruz Roja, RR. Adoratrices, Centro de Acogida Municipal del Ayto. de Málaga, Centro de Acogida San Juan de Dios, Hogar Sí, Inpavi, Inserta, Málaga Acoge, Nuevo Hogar Betania y el Centro de Atención a Personas Sin Hogar “Puerta Única”).

CÁRITAS EN ESPAÑA

El año pasado Cáritas atendió a 37.207 personas sin hogar en situación de calle en los 420 centros y recursos con los que cuenta la Confederación para paliar las graves consecuencias de la vulneración del derecho a una vivienda digna y adecuada. En total, la Confederación gestionó 3.985 plazas, de las cuales cinco de cada 10 fueron de tipo habitacional y casi 4 de cada diez correspondieron a centros de día.

ANDALUCÍA

Las Cáritas andaluzas contaron el pasado año con doce centros residenciales, cinco viviendas tuteladas o semituteladas, seis centros de día, cuatro centros sociales, un dispositivo de noche permanente, un dispositivo de emergencia, siete proyectos de atención en calle y un proyecto de atención en asentamientos.

Desde estos recursos, se pudo atender a 5.237 personas en situación de sin hogar, gracias a la labor de 665 voluntarios, al trabajo de 115 personas contratadas y a una inversión económica de 4,5 millones de euros para el mantenimiento de la red de centros y servicios de atención a las situaciones de sinhogarismo. De estos recursos, el 42% procede de fondos propios de las distintas Cáritas y un 58 por ciento de fondos públicos.