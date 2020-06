Antequera busca ser el principal nodo de distribución de mercancías del sur de Europa

En el camino hacia la reactivación económica, un municipio de la provincia se ha propuesto sacar el máximo partido a su ubicación estratégica: el Ayuntamiento de Antequera impulsa la promoción de la ciudad como referente andaluz en oferta de suelo logístico urbanizable: ‘Antequera Logística, cerca de todo’ es el nombre de la iniciativa que impulsa el Consistorio.

Quieren ser el principal nodo de distribución de mercancías del sur de Europa. Una ciudad que hoy tiene más de dos millones de metros cuadrados de suelo industrial y que acabará superando los siete millones de metros. El concejal de Logística, Obras e Inversiones para el Empleo del Ayuntamiento de Antequera es José Ramón Carmona quien este mediodia en COPE Málaga señalaba al respecto que, "lo que se llama hoy en día logística al final no es más que transportar mercancia en el menor tiempo posible con el menor coste, y Antequera tiene el mejor emplazamiento de Andalucía. No solo por seguir siendo kilómetro cero y ademas está en el corazón de Andalucía, si no en el apartado ferroviario o de carreteras”, apunta.