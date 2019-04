El alcalde de Benalmádena cobra un 40% más de lo que refleja el portal de transparencia

El Partido Popular denuncia que el alcalde de Benalmádena, el socialista Víctor Navas, cobra un 40 por ciento más de lo que refleja el portal de transparencia del Ayuntamiento. Según este portal, la retribución bruta anual del regidor es de unos 56.000 euros. Pero según los populares, el sueldo real roza los 80.000 euros.

El motivo es que no solo cobra un salario como alcalde, sino que Víctor Navas percibe unos 300 euros por acudir a los consejos de administración de tres empresas municipales (que se celebran cada dos meses: Innoben; Provise, el servicio de la grúa municipal; y la empresa que gestiona el Puerto Deportivo), además de 1.500 euros al mes, acuda o no a las reuniones del consejo de administración de la empresa de aguas Emabesa, una sociedad mixta, con capital municipal y privado. El candidato del PP a la Alcaldía de Benalmádena es Juan Antonio Lara, “No se sabe las cantidades que está cobrando. Asista o no asista a los consejos de administración de EMABESA. Si asiste cobra 300 euros brutos. Más que le hemos pedido en sesiones plenarias no nos han contestado en ningún momento. Cobra 1500 euros, asista o no asista todos los meses”, apuntó el popular Lara.

Lara exige que se publiquen en el portal de transparencia las retribuciones íntegras del alcalde; ya lo han pedido al equipo de Gobierno que, según los populares, ha reconocido que existen esos ingresos extra. Los populares ya publicaron en su día que las cantidades que percibe el Alcalde de las empresas municipales disparan su sueldo, elevándolo a más de 70.000 euros al año, ya que recibe 1.500 euros al mes de una sociedad municipal mixta (EMABESA) y unos 300 euros por cada consejo de administración de otras tres empresas municipales como son Innoben, Puerto Deportivo y Provise, algo que ya denunciaron los medios de prensa provinciales.