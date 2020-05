El acuerdo del Gobierno de Sánchez para Canarias que ha enfadado al turismo de la Costa del Sol

Hay un asunto que mantiene preocupado al sector turístico de la Costa del Sol, de hecho desde la Diputación envían un mensaje al Gobierno central: tiene que aclarar de forma urgente si es cierto que ha llegado a un acuerdo exclusivo para el sector turístico de Canarias, a cambio del apoyo de Coalición Canaria a la prórroga del estado de alarma.

Un acuerdo que beneficiaría a los ERTE del sector turístico. El presidente de la Diputación, Francisco Salado, exige una explicación. Ha pedido al Gobierno, especialmente a las ministras responsables de Trabajo y de Turismo, que no contribuya a la confusión "en un sector fundamental para la economía española y del que dependen cientos de miles de trabajadores", apunta.

"Sería un agravio inadmisible, que desde la Costa del Sol no vamos a tolerar, que a cambio de los votos de un partido nacionalista se prime sólo a los trabajadores de una comunidad y no a los de toda España", ha manifestado Salado.

No vamos a tolerar ninguna discriminación al sector turístico de la Costa del Sol a cambio de votos en el congreso. El Gobierno debe aclarar ya si el acuerdo es solo para Canarias como ha dicho la portavoz de Coalición Canaria o para todo el sector. https://t.co/X1FgdXShmR

Así, incluso ha advertido de que la Diputación de Málaga y la empresa pública Turismo Costa del Sol están dispuestas a recurrir judicialmente cualquier tipo de medida del Gobierno que perjudique los intereses del sector turístico malagueño y sus trabajadores y empresas.

Según anunció este miércoles la portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas, tras una negociación de madrugada con el ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, se llegó al compromiso de mantener los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en el sector turístico de Canarias mientras esté cerrado el mercado internacional para las islas, a cambio de que la formación política diera su voto en el Congreso a la prórroga del estado de alarma.

"No es serio que se mercadee con el sustento de miles de familias y el futuro y la viabilidad económica de miles de empresas", ha recalcado el presidente de la Diputación de Málaga, quien ha recordado que Turismo Costa del Sol ha estimado unas pérdidas de más de 4.000 millones de euros de marzo hasta final de junio para el sector turístico de la provincia malagueña por el impacto de la crisis sanitaria del coronavirus.

Por todo ello, ha exigido al Ejecutivo de PSOE y Podemos que aclare "de forma urgente" si esas medidas de apoyo al sector turístico canario son extensivas a todo el país. "Exijo para la Costa del Sol el mismo trato que para otras zonas turísticas. No puede haber destinos con trato preferente en función del partido que gobierne en cada zona o de los votos que necesite conseguir el Gobierno por su debilidad en el Parlamento", ha enfatizado Salado. En este sentido, ha recomendado al Gobierno central "hablar más y con mayor lealtad con el principal partido de la oposición", lamenta.

El presidente de Turismo Costa del Sol ha insistido además en que es necesario trasladar un mensaje de ánimo al sector para seguir trabajando para la recuperación cuando se levante el confinamiento, "siempre y cuando estemos todos en las mismas condiciones durante las diferentes etapas de la desescalada".

Así se lo he exigido al Gobierno porque no se puede contribuir más a la confusión. Si esta medida es exclusiva para Canarias, sería un agravio inadmisible, que desde la Costa del Sol no vamos a permitir.