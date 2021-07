Wazcynski: "Ha sido un sueño estar en Málaga y jugar en un club grande como Unicaja"

Desde el pasado lunes es conocido que Adam Waczynski no seguiría en el Unicaja la próxima temporada. El club malagueño ejecutó la opción de corte que tenía sobre el jugador y tras previa indemnización rompió el año de contrato que había firmado. De esta manera se rompe el vínculo de Wazcynski con el club tras cinco años vistiendo de verde.

Están siendo unos días muy tristes en la familia del internacional polaco y hasta ahora no habíamos podido oír sus valoraciones tras ser despedido del club. Wazcynski ha roto su silencio en COPE Málaga y en una emotiva entrevista ha hablado a corazón abierto de sus sentimientos y todo las sensaciones que están viviendo: " Ha sido un mes muy duro y difícil con la selección y Unicaja. Quiero hacer una fiesta con la afición, no a a ser una despedida porque seguro que voy a volver. Quiero dar las gracias a todos por su apoyo", empezaba diciendo "Waka"

????

Malaga es nuestra casa. Por eso no quiero despedirme, quiero hacer una fiesta con todos VOSOTROS para daros gracias y decir hasta pronto. Estoy seguro que un dia volveremos.

??

5 años no es poco. Hemos vivido momentos inolvidables y con esto me quedo para SIEMPRE ????

??1/2 pic.twitter.com/l7KdbJWkt8 — adam waczynski (@awaczynski) June 30, 2021

EMOCIONADO

Wazcynski tras escuchar el homenaje que le habíamos preparado con narraciones de las retransmisiones de Unicaja y los audios de muchos aficionados de Unicaja se emocionó: "No sé qué decir, es muy difícil para toda la familia. 5 años no son pocos. Hemos conocido a mucha gente aquí"

Ya nos acompaña @awaczynski :"Ha sido un mes muy duro y difícil con la selección y @unicajaCB Quiero hacer una fiesta con la afición, no a a ser una despedida porque seguro que voy a volver. Quiero dar las gracias a todos por su apoyo". pic.twitter.com/IKMgucMrM5 — Deportes COPE Málaga (@DeportesCopeMLG) July 1, 2021

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

JUGADOR MÁS QUERIDO

La figura del ya ex jugador de Unicaja ha trascendido de la pista y su presencia ha calado muy hondo en Málaga y es por ello que emplaza a los aficionados de Unicaja a una quedada. Una reunión que será muy especial y que servirá para ayudar a su otro equipo a la Asociación Down Málaga con la que ha colaborado estos últimos años: "Me quiero despedir el próximo martes a las 19h en el Basket Bar del Carpena. Subastar mi ropa del club para beneficio del mejor club Down Malaga"

Cinco años dan para mucho y los recuerdos se agolpan en su mente: "Tengo muchos recuerdos, la Eurocup fue enorme, la final de la Copa del Rey. Son muchos recuerdos los que tengo. No tiene precio todo lo que he sentido aquí ", rememora.

Waczynski llegó a Málaga en 2016 procedente de Obradoiro, jamás pensó en su llegada lo que iba a vivir aquí: "Ha sido un sueño estar en Málaga y jugar en un club grande como Uicaja, lo he dado todo".

Waczynski renovó el verano pasado por dos temporadas con una opción de corte por parte del club previa indemnización. El alero albergaba esperanzas de poder continuar y tenía claro que para él lo más importante nunca ha sido el dinero y que estaba dispuesto a seguir a cualquier precio: "Era difícil, parecía que no iba a continuar, luego había señales que sí. Pero no he tenido opción de poder hacer una propuesta. Para mí el dinero no lo es todo. No ha podido ser... Le deseo todo lo mejor al club ", explica.

En cuanto a su futuro, su idea es seguir en España: "No quiero pensar en mi futuro. Mi objetivo es seguir jugando en España. La mejor liga de Europa. Pero es muy pronto y hay tiempo para decidir".

Se marcha Adam Wazcynski, el segundo jugador extranjero con más partidos en Unicaja, pero sobretodo se marcha un gran tipo con una gran familia y como él dice: "Mis hijos son malagueños, tienen acento de aquí, su corazón siempre será andaluz". Y partir de ahora su equipo será también el de muchos aficionados de Unicaja.

También te puede interesar:

Unicaja ficha a Jonathan Barreiro y manda un mensaje de ambición