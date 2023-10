La vida deportiva de Rafa Santos vuelve a iniciarse 796 días después: "Ya estoy aquí"

Era agosto de 2021, la vida Rafa Santos era un camino de rosas. Con sólo 16 años ya había conseguido debutar con el primer equipo de Unicaja e incluso estaba haciendo la pretemporada con los profesionales. Todo apuntaba a que el joven base de 17 años podría hacerse un hueco con los mejores. Pero su mundo se cayó en un segundo. Era un entrenamiento, un entrenamiento más, pero un chasquido en su rodilla lo cambió todo. Era 21 de agosto de 2021 y Rafa Santos sufría la peor lesión de un deportista: Rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Mínimo ocho meses de baja. Pero el destino le tenía preparada una broma macabra, una serie de complicaciones han retrasado su vuelta 796 días.

Este viernes 13 de octubre, en el pabellón Martín Urbano, rodeado de los suyos y arropado por compañeros y directivos, Rafa Santos volvía a jugar un partido de baloncesto con el Unicaja de liga EBA. Estuvo 12 minutos en pista en los que anotó un punto. Su mundo empieza a rodar de nuevo, así lo vivió el propio Rafa: “Ha sido todo inesperado, el gesto de mis compañeros ha sido muy chulo. Después de tanto tiempo sentí muchos nervios. Meter ese tiro libre era decirme ya estoy aquí, dejo lo malo atrás y vuelta a lo mío”:

OPERACIONES FALLIDAS

Durante todo el tiempo que ha estado fuera, Rafa Santos ha pasado ocho veces por el quirófano, y estuvo a punto de tirar la toalla y dejar el baloncesto: “La primera operación no fue como se esperaba, creemos que por un tema de infección. Ha sido la pescadilla que se muerde la cola. Tras cada operación, mi cuerpo reaccionaba mal y se me hinchaba la rodilla y no permitía doblarla. Era un bucle continuo. Al fin se estabilizó, y fuimos marcándonos pequeños objetivos”









DURO CAMINO

El camino físico y mental ha sido duro. No habían muchos precedentes a los que agarrarse. Paralelamente Rafa comenzaba sus estudios de Magisterio de Educación Primaria donde este año ha empezado el tercer curso: “Ha sido un camino muy duro, para mí y mi familia. No hemos tenido referentes para fijarme y que hayan superado esto. Pero esto es lo que hay y ya estamos de vuelta”.

En estos 796 días, Rafa no ha estado solo, muchos compañeros y la familia han estado a su lado. De su paso por el primer equipo Alberto Díaz, Carlos Suárez o Darío Brizuela le han mostrado su apoyo. Pero sus ángeles han sido Lorena Aranda y Diego Vázquez fisio y preparador físico del club.

Ahora Rafa sueña con volver a ser el que fue y que el primer equipo vuelva a contar con él: “El primer objetivo era jugar el primer partido y ahora poco a poco a ser el Rafa que era y que cuenten conmigo para lo que necesiten y en el primer equipo también.”





Dice el dicho que no siempre el camino más corto es la línea recta y Rafa Santos ya ha superado un montón de curvas y ahora seguro que su vida deportiva se endereza hacia el éxito.