Víctor confía en recuperar a Juanpi y Lombán pero frena a Luis Muñoz, aún con molestias

Lombán y Juanpi volvieron a ejercitarse con sus compañeros en la sesión de este viernes, al igual que Luis Muñoz, quien ayer realizó labores preventivas y hoy ya trabajó con el grupo. Y es que en la penúltima sesión de trabajo del equipo entrenado por Víctor Sánchez del Amo antes de recibir al Fuenlabrada este próximo domingo en La Rosaleda. La plantilla malaguista saltó puntual al verde el Anexo de La Rosaled para realizar trabajo preventivo y con balón. Juankar y Keko estarán sin problemas en el duelo del domingo en casa.

Tanto Juanpi como Lombán trabajaron junto al resto de sus compañeros en la sesión de este viernes. También lo hizo Luis Muñiz, quien ayer jueves realizó labores preventivas en el gimnasio, y hoy ha vuelto a la dinámica de grupo. En el gimnasio entrenaron Sadiku y Cristo, ambos con molestias físicas. Los canteranos Kellyan y Gonzalo (porteros), Juande, Ismael, Ramón, Hicham y Antoñín trabajaron con el primer equipo a las órdenes de Víctor Sánchez del Amo, como es habitual.

En referencia al duelo de este domingo ante el inédito Fuenlabrada, será la primera vez que visite La Rosaleda, Víctor comentó que, "como todos los encuentros, le damos la máxima importancia y respetamos al máximo al rival. El Fuenlabrada está teniendo un rendimiento por encima de las expectativas, siendo un recién ascendido y sin un historia competitiva en Segunda División. Yo me alegro, es un equipo madrileño de la zona sur, yo que me he criado en Getafe me gusta eso. Va a ser un partido muy complicado, está demostrando tener una fiabilidad muy alta, son muy compactos y sólidos", subrayó.

Sobre el equipo revelación de La Liga, el Fuenlabrada de Mere, el técnico malaguista apuntó que, "está cometiendo muy pocos errores y eso le hace sumar tantos puntos en este inicio. A nivel defensivo está muy bien, tienen la misma cifra de goles en contra que nosotros. Pero están sacando mucho provecho de las situaciones que generan, sobre todo a la contra, están teniendo una efectividad ofensiva muy importante con una cifra de goles bastante superior a la nuestra, eso es lo que marca la diferencia. Eso es lo que tenemos que solventar con los equipos que tenemos por delante", apuntó.

Partes médicos

Gran parte de la comparencia guió en torno a los partes médicos del club, iguales lesiones en Sadiku y Lombán, pero con distintos plazos de recuperación, de ahí al debate que se ha generado sobre ello, "de Lombán, hay una prueba médica donde queda diagnosticada una lesión muscular. Las lesiones musculares tienen unos rangos amplísimos, ha sido de menor importancia y de ahí la evolución tan buena. No está recuperado todavía. No podemos hablar de ningún tipo de milagro, cosa que no existe. Cada paciente tiene un proceso de cicatrización diferente. No entiendo que se ponga en duda la lesión porque hay pruebas médicas. Esa información también puede servir a nuestros rivales. Para nada queremos confundir, manejamos esa información que es privada, las lesiones tienen un punto de incertidumbre también en los procesos de recuperación. No hay seguridad en los protocolos. No hay ningún ánimo de comunicar nada para confundir, se comunica lo que el club cree que hay que comunicar", quiso puntualizar.

Próxima fecha FIFA

Ya es oficial que Juanpi Añor y Mikel Villanueva, junto al meta marroquí Munir, vayan citados en el próximo parón FIFA con sus respectivas selecciones, para la celebración de varios partidos amistosos de la próxima semana. En el mismo caso que Lorenzo González, éstos serán bajas seguras para el encuentro del siguiente fin de semana en Santo Domingo ante la AD Alcorcón. Se da el caso que aún convocado o no por Albania, Keidi Bare será baja este domingo. El club malaguista está a la espera de la citación de Benkhemassa con Argelia.