Unicaja sestea en Italia y ya espera rivales para el Top 16 (88-76)

Unicaja, sin nada en juego, acabó primero, terminó la fase de grupos de la Eurocup con una derrota frente al Dolomiti Energía Trento, que estuvo más acertado en los instantes finales en un flojo partido. El equipo malagueño, a pesar de asistir a la ciudad italiana sin presión por el resultado, salió muy centrado 5-9, minuto 5, ante un conjunto italiano que empezó flojo, pero fue aumentando sus prestaciones, parcial de 9-0, con la dirección del base estadounidense James Blackmon, 18-17, minuto 10.

El encuentro estaba igualado, intercambiando canastas ambos equipos, enseñando su calidad el escolta cajista Darío Brizuela y un parcial de 2-10, que situó el marcador 24-27, minuto 14. Al Trento le guiaba Blackmon, cinco puntos consecutivos, 31-32, minuto 16, y el partido se vuelve a equilibrar, dejando escapar la diferencia el Unicaja, que volvió a evidenciar ciertas lagunas defensivas. El Unicaja encajó un parcial de 12-0, que le dejó sin respuesta 45-37, al descanso.

No tuvo excesivas respuestas el equipo andaluz en el tercer periodo, con una defensa muy blanda que permitía anotar fácilmente al Trento y contrarrestaba el buen momento ofensivo del base estadounidense Josh Adams, con ocho puntos seguidos 71-61, minuto 30. Unicaja no daba nada por perdido y volvía a sostenerse por Brizuela y el atasco defensivo del Trento, solo cinco puntos, 76-71, minuto 36, aunque no pudo culminar la remontada por la reacción de los italianos, que resolvió su clasificación para la siguiente fase 88-76.

- Ficha técnica:

88 - Dolomiti Energía Trento (18+27+26+17): Blackmon (19), Craft (6), Gentile (17), Pascolo (12), Kelly (12), - cinco inicial-, Knox (6), Mian (3), Forray (8), King (5) y Mezzanotte (-).

76 - Unicaja (17+20+24+15): Adams (13), Fernández (5), Toupane (5), Suárez (7), Elegar (2)- cinco inicial- Gerun (7), Waczynski (11), Brizuela (14), Díaz (3), Stilma (-) y Guerrero (9).

Arbitros: Vojinovic (SER), Nedovic (ESL) y Tsaroucha (GRE). Eliminaron por cinco faltas personales a Díaz.

Incidencias: Partido correspondiente a la décima jornada del grupo D de la Eurocopa de baloncesto disputado en el BLM Group Arena de Trento (Italia) ante 2.102 espectadores.