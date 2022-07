El Unicaja pone el ojo en Tyson Carter y Melvin Ejim

El Unicaja sigue a la espera de cerrar su plantilla de cara a la próxima temporada, las últimas dos llegadas son la de Will Thomas y AugustoLima, ambos jugadores se unen a los ya oficiales Kendrick Perry, Nihad Djedovic, David Kravish, Dylan Osetkowski y Tyler Kalinoski, sin embargo estos no son los últimos jugadores que se esperan, los próximos que están en el punto de mira son Tyson Carter y Melvin Ejim, ambos jugadores no verían mal recaer en la ciudad malagueña.

TYSON CARTER

El jugador americano puede cumplir ese rol que pedía Juanma Rodríguez, de tener un combo que haga de 1 y de 2, Tyson mide 1´93 metros, pesa 82 kilos y tiene 24 años. El jugador jugó 4 años en la Universidad de Mississippi, con los Mississippi States Bulldogs, fue el segundo máximo anotador de su equipo en su última temporada en la Universidad, aportando 14 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias, sin embargo con estas estadísticas no fueron suficientes para que fuera seleccionado en el Draft de la NBA en la temporada de 2020. El 14 de Junio fichó por el Lavrio de la Liga Griega, estuvo dos años en el que aportó 17 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias, promediando un 40% en triples en 28 minutos de juego, en Diciembre de 2021 firma por el Zenit de San Petersburgo de la Liga Rusa, donde ha promediado 6 puntos, 1 rebote y 3 asistencias. Ha estado presente en la Summer League, jugando 5 partidos con los Phoenix Suns en los que ha promediado 10 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias.

MELVIN EJIM

El caso de Melvin Ejim es distinto ya que el jugador ha estado muy ligado a la ciudad malagueña, además de estar en el club cajista la temporada 19/20, el jugador canadiense permaneció en la pandemia en Málaga cerca de su familia. Antes de jugar en el Unicaja, pasó 4 años en la Universidad de Iowa State Cyclones, en su último año promedió 17 puntos, 8 rebotes y 2 asistencias, sin embargo tampoco fue elegido en el draft del año 2014, pasó a formar parte del Virtus Roma promedió ese año 8 puntos, 6 rebotes y 1 asistencia, esto hizo que llamara la atención en los directivos americanos, dándole una oportunidad en la Liga de Verano los Orlando Magic, ese mismo año estuvo jugando en la Liga de Desarrollo con los Birmingham Squadron, su paso por Estados Unidos tuvo más pena que gloria, tras ello volvió a Italia al Reyer Venezia en su último temporada Italia, jugó 46 partidos, añadiendo 10 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias. En julio de 2017 fichó por una temporada con el Unics Kazan ruso, renovando en junio de 2018 su contrato una temporada más, en la que promedió 7'4 puntos y 3'8 rebotes en Eurocup y 9'4 y 5'2 en la VTB League. Tras su paso por el Unicaja de Málaga, el jugador puso rumbo en junio de 2020 al KK Budunost Podgorica de la Liga Montenegrina de Baloncesto. Esta última temporada ha estado en el Cedevita Olimpija en el que ha jugado 29 partidos, añadiendo 8 puntos y 5 rebotes.





