Unicaja se jugará pasar a la Basketball Champions League en el Martín Carpena

El Martín Carpena ha sido designado como una de las cuatro sedes de la Ronda de Clasificación de la Basketball Champions League (BCL), que se celebrará del 21 al 25 de septiembre. 6 equipos competirán por conseguir una única plaza para la liga regular de la competición. De hecho, el pabellón malagueño acogerá el Grupo 2, en el que se encuentra el Unicaja, acompañado por el Heroes Den Bosch de los Países Bajos, el Siauliai de Lituania, el Karhu Kauhajoki de Finlandia, el Patrioti Levice de Eslovaquia y el Egis Kormend de Hungría. Las otras tres sedes son Skopje, Lisboa y Belgrado.

Los malagueños partieron en el sorteo, celebrado semanas atrás, en el bombo 1, lo que los clasificaba directamente para las semifinales del grupo que se jugarán el viernes 23 de septiembre, en donde se medirán al ganador de la eliminatoria de cuartos de final entre el Heroes Den Bosch y el Siauliai, que se celebrará previamente el miércoles 21. En caso de victoria, disputarán la final el domingo 25 ante el ganador del cruce entre el Karhu Kauhajoki y el vencedor del Patrioti Levice y el Egis Kormend. El ganador de la final conseguirá una de las cuatro plazas de la Ronda de Clasificación para disputar la liga regular de la BCL. Todos los partidos estarán disponibles para los abonados, aunque todavía el horario está por definir.

La competición de la Basketball Champions League 2022-23 constará de32 equipos.28 están clasificados directamente para la liga regular, y los últimos 4 se clasificarán a través de cuatro torneos de la Ronda de Clasificación, uno de los cuales disputará el Unicaja. Así, en caso de conseguir el triunfo en dicha fase, los malagueños formarán parte del Grupo G junto al PAOK Mateco (Grecia), el Dinamo BDS Sassari (Italia) y el JDA Bourgogne Dijon (Francia)..

?? The #BasketballCL is pleased to announce the following hosts for the Qualification Round Tournaments:

???? Skopje (TFT Skopje)

???? Malaga (@unicajaCB)

???? Lisbon (@SLBenfica)

???? Belgrade (@BCFMP)