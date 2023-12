Unicaja huye de favoritismo frente al Barça: "La última vez que sacamos pecho nos lo hundieron"

El Carpena despedirá este miércoles un 2023 inolvidable para el baloncesto malagueño y lo hará con un súper partido. Unicaja acaba el año recibiendo al Barça, y lo hará en su mejor momento de la temporada.

FAVORITOS

Unicaja suma 11 victorias consecutivas y en caso de ganar al equipo azulgrana establecerá un nuevo record de victorias consecutivas del club. El Barça se está mostrando irregular esta temporada, en ACB acumula cinco derrotas, dos más que Unicaja, aunque en Euroliga marchan terceros pero como mejores sensaciones. En la liga española han perdido en las canchas de Real Madrid, Valencia, UCAM de Murcia y Zaragoza y un en el Palau frente al Baxi Manresa. A pesar de los números, Ibón Navarro, entrenador de Unicaja huye de favoritismos: "No sé si somos favoritos, alguien puede pensarlo viendo que nosotros vamos segundos. No nos sentimos favoritos, hay que tener cuidado con sacar pecho porque luego te lo hunden. Ya nos pasó en el play off de ACB el año pasado, cuando ganamos en el Palau. Tenemos muchas ganas de jugar contra ellos, de competir contra ellos por todo lo que tienen. Va a ser un partido bonito. No se si nos da ventaja jugar en casa, también ese punto de presión por tener detrás a un Carpena lleno y el ambiente que nos vamos a encontrar", explica el técnico vitoriano.









REGRESO DE BRIZUELA

El partido supondrá el regreso de Brizuela al Carpena. Será la primera vez que juegue contra Unicaja tras pagar la cláusula de salida de 1,2 millones de euros y poner rumbo al Barça. El entrenador de Unicaja cree que el Carpena recibirá bien a uno de los jugadores más queridos de la temporada pasada. "Espero que el Carpena reciba a Darío como merece. Los jugadores vienen y van, como todo deporte profesional. Cuando él salió, fichamos otro jugador, pero esta el tema de las personas. Las relaciones que dejan las personas en los grupos son importantes. Es un chaval extraordinario y muy buena persona"





BARÇA EQUIPO EN CONSTRUCCIÓN

El Barça llega a Málaga por primera vez tras la disputa de las semifinales del play off por el título en la que los azulgranas ganaron sus dos partidos en Málaga y eliminaron a Unicaja, aunque el equipo está muy renovado con la llegada de Roger Grimau al banquillo en sustitución de Saruna Jasikevicius o las salidas de Mirotic o Higgins: "Es cierto que le falta una línea de resultados un poco mas constante, pero es el Barça. Han cambiado al entrenador. Roger tiene una filosofía diferente a Saras. El equipo estaba menos controlado a nivel de sistemas. En malos momentos son peores, porque no tienen aún ese rodaje, pero en los buenos son mejores. Su talento le hace ser un equipo imprevisible. Tiene uno de los mejores equipo de la Liga en triples, rebote; son estilos diferente, pero todavía es muy pronto. Han añadido dos jugadores que deben coger mas peso, un equipo de mucho talento y muy peligroso. Es un equipo en construcción".

BAJAS

En el equipo entrenado es duda el ala-pívot estadounidense Dylan Osetkowski, por un virus que ya mermó a algún jugador del conjunto malagueño en el encuentro de la pasada jornada frente al UCAM Murcia, como a Djedovic y Tyson Carter y anteriormente a Augusto Lima. Es baja segura por lesión el alero Jonathan Barreiro, en tanto que el técnico Ibon Navarro tendrá que decidir un descarte entre el pívot brasileño Augusto Lima, ya recuperado de la grave rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda sufrida hace un año, y el joven escolta Mario Saint-Supéry. En el Barça la única baja confirmada es la de Michael Caicedo.