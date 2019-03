Unicaja estudia el futuro de Francis Alonso y Rubén Guerrero

Unicaja siempre se define como un club de cantera y no quiere perder ese título. Después de muchos años sin representación malagueña en la primera plantilla tras las irrupciones de los juniors de oro: Cabezas, Berni Rodríguez y Germán Gabriel; este verano podría ser histórico para el baloncesto malagueño que podría volver a contar con tres jugadores nacidos en la provincia de Málaga, poque a Alberto Díaz, ya asentado en el primer equipo, se les podría unir Francis Alonso y Rubén Guerrero.

Alonso y Guerrero se marcharon hace ya cinco años a Estados Unidos con la idea de compaginar sus estudios con el baloncesto, algo que en España es más difícil de compaginar y de paso de vivir una experiencia única. Cuando en su día se marcharon de la cantera de Los Guindos no dejaban de ser dos proyectos de jugadores, ambos eran conscientes que hacerse un hueco en un equipo como Unicaja iba a ser complicado y optaron por vivir una nueva experiencia. Cinco años después, Alonso y Guerrero, han concluido su etapa universitaria en la Universidad de Greensboro y Samford respectivamente. Han madurado mucho en este tiempo y son jugadores más hechos, incluso ya han recibido la llamada de Scariolo para la selección española absoluta, de hecho Guerrero llegó a debutar en partidos amistosos.

Unicaja tiene derechos sobre ambos jugadores y ahora medita que hacer con ellos, si incorporarlos inmediatamente al primer equipo o hacerles un contrato profesional y cederlos a otros equipos: "Todavía es temprano. Los estamos siguiendo. Han hecho una gran temporada y tenemos derechos sobre ellos y al finalizar la temporada valoraremos su situación. Fui a verlos en persona. Han hecho grandísimas temporadas y son chicos que tenemos una derecho de inscripción preferente. Ellos siempre han mostrado la pertenencia al Unicaja y eso es un valor. Eso da un plus a la hora de competir que otros jugadores no gozan", explica el Director Deportivo de Unicaja. Carlos Jiménez.

Sobre el modelo de cantera, el club de momento no se plantea volver a tener equipo vinculados en Leb Oro o Plata: "Todo dependerá de los jugadores que tengamos. Desde que los jugadores acaban su etapa junior hasta que llegan a un salto profesional hay unos años complicados, pero para todo el mundo. El hecho de irte a Estados Unidos es una alternativa, aunque no me parece el más idóneo. Pero tampoco puedes mantener de forma artificial un club si no tienes jugadores para desarrollar. Ahora mismo Rosa está en LEB Oro, Francis y Rubén esa etapa ya la han pasado, creo que deberían estar en otro tipo de equipo, Morgan sí debería intentar dar un salto, Ablaye que está cedido en Ourense.De momento no me surgen muchas más opciones."