Unicaja se estrena con buenas sensaciones

El Unicaja 23/24 ha comenzado el nuevo curso, y lo empieza como solía, con victoria y ganando el primer título al que opta esta temporada: La Copa de Andalucía. A pesar de no contar con los bases del equipo, Alberto Díaz y Perry que se encuentran jugando el Mundial de Baloncesto, y sin los pívots, Lima, Sima y Kravish que están lesionados; la maquinaria de Unicaja sigue estando engrasada.

Los malagueños se impusieron 73 - 88 al Covirán Granada en un partido que dominaron desde el salto inicial y en el que siempre fueron por delante. Carter y Osetkowski lideraron la ofensiva del equipo malagueño. A pesar de que su rendimiento la temporada pasada fue sobresaliente, se espera que incluso esta campaña sus roles sean más importantes. Su carta de presentación así lo dice, Osetkowski firmó 18 puntos, con 13 de 13 en tiros libres, mientras que Carter se fue a los 19 puntos jugando en la posición de base en la que se alternó con Mario Saint Supery.

Otro de los hombres importantes, Will Thomas, ha comenzado la pretemporada mucho más fino y en mejor forma que la temporada pasada. Se le ve más ligero y ágil al de Baltimore al que no se le olvidan sus virtudes y que volvió a dar un recital en el poste bajo para firmar 14 puntos. Kalinoski, aunque no tuvo su mejor en el día en el tiro, siempre es importante y da mucho en ataque y defensa.





El único fichaje de la temporada, Kameron Taylor, estuvo 19 minutos en pista y demostró que será un jugador muy importante en este Unicaja. Jugador físico, que aportará defensa, a parte de talento ofensivo, y que ya ayudó en el rebote con 7 capturas. Fue de menos a más durante el partido y acabó anotando 8 puntos.

Otro de los focos de atención es Mario Saint Supery, la perla de la cantera malagueña jugó de base. En su primera aparición le costó dirigir al equipo ante la defensa rival. En el terceer cuarto un 2+1 y un triple le dieron confinza. Se encuentra más cómodo jugando de dos, pero debe dar pasos adelante para ganar consistencia en la pista.

La próxima cita para Unicaja será este fin de semana en el torneo Torneo EncestaRías que se disputará en Pontevera. Unicaja se medirá el sábado al Obradoiro a las ocho y cuarto y el domingo se medirá al Breogán o al Benfica, dependiendo de los resultados que den.

IBÓN NAVARRO SATISFECHO

El técnico de Unicaja valoró el primer triunfo del equipo en este curso: "Es pretemporada. Hay que ir sumando minutos, volver a recuperar sensaciones de competir juntos, no sobrecargar a nadie. Ir viendo las cosas en las que estamos bien y en otras donde vamos algo retrasados. Se han visto cosas, que deben ser parte de nuestra identidad, en la que no hemos estado tan bien, sobre todo en el equilibrio entre el rebote ofensivo y el balance; pero hemos ido recogiendo pistas. Los problemas que hemos tenido con Mario organizando el ataque estático, el juego en transición. Hay que ir cogiendo cosas para crecer"

Navarro tambén valoró la actuaicón de Kameron Taylor: "Le he visto bien. Él está buscando su espacio. En la primera parte ha estado para los demás, sin asumir demasiados tiros; en la segunda queríamos que nos diera más en la generación, ha cogido el balón y ha podido ser protagonista, algún pase que no ha visto. Tiene que encontrar ese espacio y rol, porque al final la rotación exterior es la que hemos visto hoy, con Tyson ya de dos cuando estén Kendrick y Alberto, pero más o menos es la que vamos a tener. Le he visto bien, atrás me ha gustado mucho, ha estado sólido, creo que nos puede ayudar un poco más en el rebote. Una primera puesta en escena bastante positiva"