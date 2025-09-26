Unicaja empieza su camino para romper el gafe en Málaga

Unicaja de Málaga buscará en “su” Supercopa, el más difícil todavía, levantar un título en casa. Es cuestión de Estado, de emergencia o de brujas. El caso es que siempre que levantó un título lo hizo lejos del Martín Carpena. Visto así, la secuencia de los 11 títulos en los últimos 24 años de historia de la entidad verde comenzó en Vrsac (Serbia) y siguió por Zaragoza, Vitoria, Valencia, Badalona, Belgrado, Singapur, Murcia, Las Palmas, Atenas y de otra vez Singapur, primer lugar donde se ha repetido al conseguir dos BCL de forma seguidas.

el no triple de ansley

Y mira que estuvo cerca de hacerlo en toda su historia en Málaga. Cuarto partido de la final ACB de 1995. Con (1-2) a favor del Unicaja en la eliminatoria, los malagueños se enfrentaban al Barcelona con la posibilidad de proclamarse campeones de la Liga Endesa por primera vez en su historia y que, sin embargo, vieron cómo los catalanes igualaban la serie en un final inolvidable por 78-80. Mike Ansley hizo 37 puntos y 39 de valoración y Serguei Babkov anotó 17 puntos. Ellos fueron los más destacados de un encuentro en Ciudad Jardín que vivió uno de sus momentos más icónicos: el no triple de Ansley.

la final de copa del 2020

Luego vinieron las Copas del Rey en casa, malditas todas. En la primera del 2001 quedó cuarto, en el 2007 también fue cuartofinalista, en la 2014 vuelve a ser cuartofinalista y el mejor logro fue la final del 2020 en un lleno Martín Carpena, pero le faltó gasolina para ganar al Real Madrid. En Supercopas, perdió la inicial en semifinales en el 2004 o la final en el 2006 ante el TAU. Luego está la de 2015 ante el Barcelona tras eliminar al Real Madrid en semifinales. En terreno internacional, está la BCL de 2023, en la que Málaga la organizó y Unicaja quedó cuarto, cayendo en semifinales ante los alemanes del Telekom Basket Bonn. Ese fue el único lunar grande de Ibón Navarro, nada más llegar al banquillo malagueño.