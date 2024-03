Unicaja conocerá este jueves su rival de cuartos de final

Unicaja conocerá este jueves a su rival en el cruce de cuartos de final de la Basketball Champions League. El equipo malagueño se enfrentará a un segundo clasificado, obviando al Tofas Bursa al que no se puede enfrentar, ya que militaba en su grupo.

Los malagueños acceden a esta ronda siendo el único equipo invicto en el Round of 16. Unicaja logró seis victorias en seis partidos, logrando el pase y el liderato con una jornada de antelación. Unicaja fue capaz de derrotar en los dos partidos a Tofas Bursa, Cholet y Estrasburgo. El equipo de Ibón Navarro logró en el Carpena todos los triunfos de manera muy holgada dejando clara su superioridad. Nadie ha ganado a Unicaja en el Carpena en Europa en la presente temporada y en toda la competición solo perdieron frente a Le Mans y Peristeri, en la primera fase.

A falta de que se resuelvan los grupos I y L, los malagueños saben que casi seguro que no se enfrentarán a los equipos españoles. Lenovo Tenerife pasó como primero y el UCAM de Murcia es líder de su grupo y tiene a manos el liderato. En la última jornada se mide fuera de casa al Hapoel Holon.

Peristeri griego, uno de los segundos clasificados, como el Tofas Bursa, es uno de los rivales que estarán en el bombo como posible rival de Unicaja. Los griegos, que ya se midieron a Unicaja en la primera fase perdiendo en el Carpena y ganado en casa en un partido donde Unicaja no se jugaba nada y eliminando en el play inn al Vilna. Han dado la gran campanada dejando fuera al Hapoel Jerusalen, uno de los principales favoritos y actual subcampeón de la competición.

El Luwisburg de Alemania, también es otro de los rivales que podrían tocarle al Unicaja. Un rival desconocido para Unicaja, que en la primera fase pasó como segundo tras eliminar en el play inn al Darussafaka en tres partidos. Los alemanes son sextos en la liga local.

?? Final Four host to be unveiled at Draw on Thursday ??#BasketballCL