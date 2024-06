Unicaja ya conoce a sus rivales en la Copa Intercontinental

Un nuevo reto para Unicaja en el horizonte y que puede servir para ampliar el palmarés del equipo de Los Guindos, la Copa Intercontinental. El equipo malagueño participará por primera vez en esta competición que reúne a los campeones de los torneos FIBA de diferentes continentes. Unicaja se ganó el derecho a participar en este torneo tras ganar en Belgrado la Basketball Champions League.

La competición se disputará del 12 al 15 de septiembre en Singapur. El Unicaja está encuadrado en el Grupo A junto al Petro de Luanda (Angola – campeón de Basketball Africa League) y el Al Riyadi (Líbano – campeón de BCL Asia). En el Grupo B, están el Quimsa (Argentina – campeón de Americas), el Tasmania Jackjumpers (Australia – campeón de NBL) y el NBA G League United (Norteamérica, representando la NBA G League). Cada equipo se enfrentará a sus rivales del grupo, midiéndose los ganadores de cada grupo en la final, que tendrá lugar el 15 de septiembre. Los segundos de cada grupo disputarán el partido por el tercer y cuarto puesto, mientras que los últimos clasificados lucharán por la quinta posición. La Copa Intercontinental se disputará en el imponente Singapore Sports Hub, un recinto con capacidad para 55 mil espectadores





HISTORIA

La Copa FIBA Intercontinental es un torneo que desde su creación en 1965 ha albergado a equipos históricos del panorama mundial. El Real Madrid es el club que más veces la ha conseguido, en 5 ocasiones (la última, en 2015). El Pallacanestro Varese (3 veces), el Lenovo Tenerife (3 -el que más lo ha conseguido tras la creación de la BCL en 2016-), el Akron Wingfoots estadounidense (3), el Pallacanestro Cantù (2), el Flamengo (2), el Maccabi Tel-Aviv, el FC Barcelona, el Zalgiris, el Virtus Roma, el Olimpia Milano, el Panathinaikos, el Olympiacos, el AEK, el Sírio brasileño, el Obras Sanitarias argentino, el Guaros de Lara venezolano, el Franca brasileño, el Maryland Terrapins estadounidense y el San Pablo Burgos son los otros equipos que han conseguido alzar el trofeo. Un nuevo título de postín al que se postula el Unicaja en el comienzo de la próxima temporada.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado









VIAJE COMPLICADO

Unicaja tiene previsto emprender el viaje a Singapur el 8 de septiembre con la intención de aclimatarse al lugar y al huso horario. En el pequeño país asiático tienen seis horas más con respecto a la hora española. Unicaja tiene previsto salir desde España y tendrá que hacer escala en Dubai o Qatar para desde allí volar hasta Singapur. Un largo viaje en mitad de la pretemporada. Como reconoció Ibon Navarro en Deportes COPE Málaga, las condiciones de la competición descuadran el desarrollo normal de la pretemporada: "La Copa Intercontinental es muy bonita pero trastoca mucho. No vamos a llegar bien a la Supercopa".

El presidente del club, Antonio Jesús López Nieto, también dejó claro que el torneo no servirá para ingresar en las arcas del club, sino todo lo contrario: "El Madrid jugará el Mundialito de fútbol. Pregunta cuánto cobra el Madrid y cuánto paga el Unicaja por jugar la Intercontinental. Estamos negociando la posibilidad de los jugadores con las grandes compañías que viajan con escala a Singapur. El viaje cuesta no menos de 2.500-3.000 euros, pero persona, siete días a la otra parte del mundo, el billete medio cuando va en grupo son 1.000, pero en grupo sube y a jugadores de más de dos metros no puedes meterlos 14 horas en un vuelo en turista. Son 7-8 días de estancia, comida, entradas... Es tremendamente caro"