Txomin Larrainza en Deportes COPE Málaga: “El lunes quiero que gane el Málaga y que asciendan los dos”

Hablar de duelos Málaga – Osasuna y de jugadores que hayan vestido las dos camisetas es hablar de Txomin Larrainzar. El ex futbolista navarro militó seis temporadas en el Málaga logrando ascender de 2ªB a 1ª división: “No olvido Málaga, para mí fue un resurgir en mi vida jugar allí. Después de una salida desagradable de Osasuna la gente en Málaga me arropó muchísimo”

Larrainzar fue un hombre clave en el resurgir del Málaga y situarlo donde se merecía el club por historia y afición: “Yo llegué a Málaga en 1996 a finales de agosto. Deportivamente fue un año muy complicado porque no nos metimos en liguilla pero lo personal lo disfruté mucho con gente espectacular como Bravo, Basti, Pellicer, Urbano, Ricard, como vestuario fue un año fenomenal pero no en el vestuario. En mi segunda campaña no jugaba y estuve a punto de salir si no llega a ser por Ismael Díaz que apostó por mí cuando no jugaba. Al final todo salió bien y tuve la suerte de vivir dos ascensos seguidos de 2ªB a 1ª. Teníamos una muy buena mezcla de juventud y veteranía, gente trabajadora y con humildad. Para mí fue un honor estar en esa época en el Málaga”

Para Larrainzar va a ser un partido muy especial. Afincado en su tierra desde su retirada el lunes se miden los dos equipos de su corazón: “Ahora estoy en Pamplona desde que retiré hace 16 años. La vida pasa muy rápido y hay que aprovecharla. Para mí va a ser un sufrimiento. Juegan los dos clubs de mis amores. Espero que el Málaga logre el triunfo y que luego que los dos equipos vayan de la mano y suban a primera división. Mis hijos son del Málaga y siempre quieren que gane el Málaga”

El ex jugador de Osasuna y Málaga ve así al equipo rojillo: “Desde el partido del Málaga, Osasuna está muy fuerte. Están con confianza y han cogido la fórmula de Arrasate. Hay buen feeling entre cuerpo técnico y jugadores. Roberto Torres y Villar son dos hombres en racha y que seguro van a ser un peligro para el Málaga"

El Málaga no pasa por su mejor momento y algo que Larrainzar ve lógico: “Es normal que haya picos de rendimiento en segunda. Es una temporada muy larga y es normal que haya baches. La clave es pasar los baches de la mejor manera. El Málaga es un equipo con las ideas claras y un claro candidato al ascenso”

Para el ex defensa central los detalles pueden marcar un ascenso: “Cuando ascendimos a primera tuvimos una mala racha y Peiró estuvo a punto de ser destituido. Fuimos a Alicante y ganamos 0 a 3 al Hércules y luego al Mérida 4 a 3 y luego cogimos la directo y conseguimos el ascenso. Los detalles en un momento fundamental te puede dejar atrás o meterte arriba. Hay que saber valorar las situaciones y los Muñiz y Arrasate lo saben. Quizás al Málaga le falte gol pero eso va por racha, lo bueno es que el Málaga encaja pronto y con ese trabajo seguro que de nuevo recogen los frutos en ataque”, analiza Larrainzar.