Sergio Pellicer nuevo entrenador del Atlético Malagueño

Sergio Pellicer regresa al Málaga. El técnico se hace cargo del filial, Atlético Malagueño, al que dirigirá las dos próximas temporadas. El preparador castellonense regresa a la que fue su casa para hacerse cargo del filial blanquiazul, que competirá esta campaña en el Grupo IX de Tercera División. Pellicer entrenó el ejercicio pasado en Segunda B al Deportivo Fabril, filial deportivista, tras militar en el cuerpo técnico del Málaga CF en la 2017/18 (auxiliar) y 2016/17 (segundo entrenador). Antes, el que fuera jugador del Málaga CF entre 1995 y 1997, destacó en La Academia MCF al frente del Juvenil ‘A’ logrando un histórico campeonato de España, en el curso 2015/16, al ganar la Copa de Campeones de la categoría.

Pellicer regresa a una casa que conoce bien y en declaraciones de Deportes COPE Málaga se mostró satisfecho de su vuelta: "He tenido ofertas para entrenar, pero ante la llamada del Málaga no pude deci no. Estoy encantado de volver y muy ilusionado de afrontar esta nueva etapa".

El nuevo técnico del filial desconoce si Rafa Gil seguirá al frente de la dirección de la Academia o será otra persona la que ocupe su lugar: "Desconozco como está el tema. Aquí lo importantes es que haya una buena coordinación por encima de las personas está el club. Yo estoy dispuesto a colaborar y a ayudar a la personas que está al frente de la coodinación de la cantera"

En principio la idea de Pellicer es comenzar la pretemporada el próximo 10 de julio, aunque antes deberá examinar cuales son los jugadores con los que podrá contar y cuáles harán la pretemporada con el primer equipo.