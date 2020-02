La rotonda dedicada a Al Thani pasará llamarse "Afición Malaguista"

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha vuelto a aprobar por unanimidad instar a la comisión de calles a instalar la preceptiva placa para denominar como 'Rotonda Afición Malaguista' a la glorieta dedicada al jeque Al-Thani, ubicada en la avenida Luis Buñuel, dando cumplimiento al acuerdo plenario.

Así, la concejala de Cultura y Deporte y portavoz del grupo municipal de Cs, Noelia Losada, ha anunciado que la Comisión de Calles se ha convocada para el 24 de marzo, por lo que espera que "a partir de ese día la rotonda se llame como se tiene que llamar". "El Málaga es mucho más que un club en nuestra ciudad", ha apostillado.

Por su parte, han sido rechazados los otros dos puntos de la moción urgente presentada por Adelante Málaga, en alusión a declarar nula la licencia de construcción de la primera fase de la Ciudad deportiva del Málaga CF en la zona de Arraijanal, y sobre revocación y extinción de la concesión demanial vigente en favor de la Fundación Deportiva del Málaga CF de los terrenos e integrarlos en el parque metropolitano.

El portavoz municipal de Adelante Málaga, Eduardo Zorrilla, ha aludido a la actual situación del club deportivo, tras acordarse la administración judicial, y ha vuelto a criticar que el alcalde, Francisco de la Torre, "forma parte del problema, le puso la alfombra roja al jeque".

"El jeque podrá ser propietario de la mayoría de las acciones de la Sociedad Anónima Deportiva pero el Málaga CF es patrimonio sentimental e histórico de la afición malaguista", ha apostillado, aludiendo a los "incumplimientos" del convenio de cesión, por lo que se podría declarar la nulidad de la licencia.

Al respecto, el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, ha dicho que, en una primera lectura, parece una moción "extemporánea", añadiendo que el administrador judicial "es un cambio de rumbo". "Al-Thani no está, hay un administrador nombrado, que ha empezado a poner un poco de orden", ha dicho.

Por ello, ha agregado que desde el equipo de gobierno "vamos a hacer todo lo posible para que el Málaga CF esté donde tiene que estar". "Están trabajando en un plan de viabilidad y es oportuno que le dejemos tomar conciencia de lo que hay en el club y luego nos reunamos para buscar las mejores soluciones para ayudar", ha dicho, algo que ha sido respondido por el portavoz de Adelante Málaga, asegurando que "si quieren al club no habrían permitido que unos parásitos como los Al-Thani se le pusieran la alfombra roja".

El concejal socialistas Salvador Trujillo ha recordado que el PSOE también ha llevado al pleno mociones en este sentido, haciendo un histórico de lo ocurrido con el proyecto y con la situación del club.

Por su parte, Losada ha reiterado que han sido varias mociones las que pedían retirar la licencia pero ha insistido en que "en esto tengo que confiar lo que dicen técnicos", aludiendo a que "no se dan los supuestos legales para que esto ocurra". "No puedo moverme en otro contexto que no sea el legal", ha apuntado.

Ha agregado que es "muy importante que las instituciones estén cerrando filas entorno al Málaga CF", añadiendo que "dentro de lo malo, que Al-Thani haya sido apartado es lo mejor que le podía pasar al club. Ojalá se resuelva esta crisis".