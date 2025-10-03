Pellicer y la mala racha del Málaga: "Hay que mirarse la entrañas cada uno y reencontrarnos con lo que era la pretemporada"

El entrenador del Málaga, Sergio Pellicer, no vive su mejor momento en el Málaga, la mala racha con tres derrotas seguidas y el cúmulo de lesiones han mermado la moral de la afición que se ilusionó con el equipo en pretemporada. Pellicer se refirió a las tres últimas derrotas en LaLiga Hypermotion del Málaga, tienen que "buscar esa unidad otra vez de todos a una y a demostrar ese amor propio" que han tenido anteriormente, en alusión al encuentro de este domingo frente al Racing en el estadio de El Sardinero.

"Es un partido contra un rival con el que vivimos uno de los encuentros más bonitos y trepidantes la temporada pasada y terminó 0-0 en La Rosaleda. Allí perdimos con dos acciones a balón parado", dijo en rueda de prensa el entrenador castellonense, quien indicó que esta campaña no están "afortunados en las áreas".

PLAN DE PARTIDO

"Nos espera un partido en el que no puedes ni pestañear. El rival es un equipo que recibe muchos goles, pero con un gran juego interior ofensivo. Tendrán muchísima rabia. Nosotros también la tenemos, por los tres partidos consecutivos perdidos por detalles. Hay que mirarse a las entrañas cada uno y reencontrarnos con lo que era la pretemporada, con esa idea de juego más constante durante los partidos. Será un partido de goles, lo tenemos asumido", relató.

Sergio Pellicer puntualizó que tendrán "que ser contundentes y manejar los estados anímicos. Empieza una semana dura porque está la brisa del huracán y solo se amaina ganando y sumando. Ya se ha vivido muchísimas veces en este club y hay que transmitir calma y tranquilidad", insistió.

SANCIONADO

El preparador malaguista, que fue expulsado al final del encuentro de la pasada jornada en Burgos (2-1) por dirigirse al colegiado, por lo que el Comité de Competición le ha sancionado con tres partidos, explicó que "no eran nervios" lo que le sucedió y que "solo era decirle lo que en realidad era, desde el máximo respeto".

"Nos dicen que hay que tener empatía, y a veces tienen muy poca. Hay gente joven que llega a a puestos de trabajo pierden la humildad. Hacen falta hábitos de la vieja usanza como el respeto y entender lo que es el fútbol y la vida", argumentó.

"En el Comité de Entrenadores nos dijeron que habría más comunicación y empatía. Como en todos los gremios, hay gente que empatiza más. La gente nueva y joven, en todos los gremios de nuestra sociedad hay que enseñarles a volver a lo que nos enseñaron nuestros padres y abuelos como el respeto, humildad y no tenerlo todo tan rápido"

Alejandro Acejo, segundo entrenador, será el que sustituya a Pellicer en el banquillo durante los tres partidos de sanción: "Está más que preparado. Estaremos en contacto y se tomarán las decisiones. A veces, a los jugadores incluso les hace estar más libres. Hemos hablado de diferentes planes de partido, posibles cambios y estructuras, maneras de presión, altura del rival… todo está hablado y consensuado. Tengo un cuerpo técnico brutal y con sentido de pertenencia, malaguista como muy pocos. Solo cambia que yo no estaré físicamente, y eso a veces no importa. Quizás últimamente no les estaba ayudando", concluyó