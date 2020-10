Pellicer en Deportes COPE Málaga: "Primero los 50 puntos y luego ilusionarnos"

El entrenador del Málaga, Sergio Pellicer pasó revista en Deportes COPE Málaga unos días ya después del cierre de mercado y una vez ya tiene la foto final, ese boceto al que se refirió en verano en mitad de una pretemporada muy dramática.

El castellonense decía que, “nos falta mucho aún por mejorar. Es cierto que el otro día éramos 14 profesionales, pero no tuvimos problema con canteranos. Ya empezamos a competir y hay que acumular minutos”, señalaba.

Pellicer además comentaba que, “hay una situación de pandemia que afecta a lo económico. Se hizo un trabajo muy importante. El mañana pese a lo económico llama lucho a los jugadores. Se ha podio acceder a buenos jugadores. Ojalá nos respeten las lesiones. No olvidemos que seguimos con 18 jugadores”, dijo.

PRETEMPORADA DRAMÁTICA

Sobre la pretemporada, el verano dramático, jugadores en ERE y problemas económicos, el técnico malaguista señalaba que, “hemos llevado mes y medio que para nosotros se queda. Los jugadores en ERE, los nuevos que llegaban y en este mes, salvo el día del Rayo, hemos competido muy bien y no lo esperábamos. Se dieron muchos problemas. Al final fuimos claros y hablamos con el corazón a todos”, dijo.

Pellicer además se refirió al sistema que se empleará, “más allá del sistema que es un dibujo, son los mecanismos, ofensivo y defensivo. Me gusta el tema de los conceptos. El año pasado lo conseguimos, presionar arriba y ser verticales”. “Nos falta tiempo, sí, pero no vale como excusa, lo que hay que hacer es poder llegar mas a portería. Hay que tener en esa zona final crearte sensaciones. Nos falta ese último pase. Tenemos que trabajarlo, pero tener equilibrio”.

VESTUARIO

Se refirió además a la importancia del vestuario y sobre todo de los jugadores elegidos para comandar el vestuario, nuevo en su totalidad, “la capitanía es de sentido común. Lo que han dado, lo que son y ese sentimiento de pertenencia. Hay que ensamblar todo ahora. Tener buen vestuario es clave. Estos protocolos ahora es el otro fútbol y te cambia. Hay hambre en el equipo”, dijo.

Este castellonense afincado en Málaga se refirió a lo maduro que se siente, aunque pone el trabajo por bandera. No le cambia nada la nueva realidad que vive, “disfruto día a día en el Málaga. Esto es un club histórico y se de esa responsabilidad. Esto no me ha cambiado. Vivo en el mismo barrio. Todos nos equivocamos y acertamos, pero el trabajo es clave siempre y no dudamos en este sentido de pertenencia”, dice.

CANTERA

Pellicer, que alabó el trabajo de otro entrenador de cantera como Diego Martínez o Javi Calleja, se refirió a la salud de la actual cantera de Málaga, “ejemplo de Juande e Ismael son claros para los que vienen de atrás. El año pasado hizo y forjó a esos canteranos que jugaron. Las oportunidades no se regalan. Si juegas solo cinco minutos tienes que tener hambre. El jugadores malagueño es especial, es talentoso”

